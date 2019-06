Nesreća u HE Plat: Osumnjičenima ukinut istražni zatvor

Nikoli Rukavini i Željku Starmanu, osumnjičenima u slučaju Hidroelektrane (HE) Plat, kada su u nesreći poginula trojica radnika, u ponedjeljak popodne ukinut je istražni zatvor, budući da su saslušani svi relevantni svjedoci koje je predložilo Županijsko državno odvjetništvo, potvrdili su Hini njihovi odvjetnici Krešimir Škarica i Gordan Preglej.

„Proučit ćemo kompletan spis i u dogovoru s klijentom pripremiti obranu, odnosno predložiti materijalne dokaze i svjedoke“, rekao je Preglej.

U nesreći u kojoj su početkom ove godine u Hidroelektrani Plat kod Dubrovnika poginula trojica radnika, osumnjičeno je osmero hrvatskih državljana za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova, objavila je 11. lipnja dubrovačko-neretvanska Policijska uprava.

Dan kasnije privedeni su osumnjičeni član Uprave HEP-a Nikola Rukavina i bivši šef HEP Proizvodnje Željko Starman i obojica su se aktivno branila pred Županijskom državnim odvjetništvom u Dubrovniku, izjavivši kako se ne osjećaju odgovornima.

Sudac istrage Županijskog suda potom je 13. lipnja prihvatio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora, zbog mogućeg utjecaja na devet svjedoka.

Rukavina i Starman osumnjičeni su za počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti za što im prijeti zatvorska kazna od 3 do 15 godina.

U požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.