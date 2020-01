Propast ambicioznog plana: Nabava borbenih aviona prebacit će se na sljedeću vladu

O nabavi vojnih aviona odlučivat će sljedeća Vlada, piše u subotu Jutarnji list, ističući da nije poznat financijski okvir te da povjerenstvo još nije razmatralo ni gdje obučavati pilote.

Pošlo je točno godinu dana od 10. siječnja 2019. kada je Udi Aman generalni direktor izraelskog ministarstva obrane u Zagrebu službeno objavio da Izrael nije u mogućnosti Hrvatskoj prodati borbene avione F-16 Barak. Godinu dana kasnije Hrvatska je, prema svemu sudeći, još dalje od nabave nove generacije borbenih aviona nego što je bila prije godinu dana, navodi dnevnik.

"Nemam informaciju zbog čega odabranim državama još uvijek nisu upućeni zahtjevi za konačnim ponudama", rekao je Jutarnjem Igor Dragovan, predsjednik saborskog Odbora za obranu i član Međuresornog Vladina povjerenstva za nabavu borbenog aviona. Isto je izjavio Anđelko Stričak, još jedan član Povjerenstva.

On se nada da će “na sljedećoj sjednici Povjerenstva biti riječi o tome kada će zahtjev biti upućen". Iako glasnogovornik Vlade i dalje tvrdi da će odluka o odabiru aviona biti poznata do sredine godine, Dragovan je prije nekoliko dana prvi javno izjavio kako ova Vlada neće donijeti odluku o novom avionu. Naime, za to nema vremena, piše Jutarnji list.