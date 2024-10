Određen datum izbora u zagrebačkom SDP-u, Kolariću konkurenti Petek i Dragovan

Na taj će način stranka ući u kampanju za lokalne izbore 2025. godine s predsjednikom koji će imati puni legitimitet, tko god to bio, rekao je Kolarić te potvrdio da će se kandidirati na predstojećim izborima. U kampanju će zagrebački SDP ući s rješenjima za niz gradskih problema, najavio je Kolarić, ako dobije povjerenje članova.

Na sjednici zagrebačkog SDP-a usvojen je prijedlog da se izbori za predsjednika te organizacije održe za malo više od mjesec dana, točnije 9. studenoga, rekao je Hini vršitelj dužnosti predsjednika Branko Kolarić . Drugi krug izbora, bude li potreban, održat će se tjedan kasnije, 16.studenoga. Kandidacijski proces trajat će od 16. do 23. listopada, a kandidirati se mogu svi koji imaju najmanje tri godine članstva.

Upitan kako okupiti članove, s obzirom na to da je zagrebački SDP godinama opterećen unutarnjim podjelama i trzavicama, Kolarić je rekao da na okupljanju već radi dvije godine, tako što poziva i daje priliku bivšim članovima i simpatizerima da se priključe radu stranke. Kolarić je odgovorio i na prozivke koje je njegov račun iznio bivši predsjednik gradskog ogranka Gordan Maras zbog toga što nije primljen nazad u SDP. Kolarić je rekao da da nije bilo nikakvog agitiranja s njegove strane.

''Nadalje, želimo poboljšati odnos prema malom i srednjem poduzetništvu, to su ljudi koji proizvode i omogućuju razvoj grada. Velesajam je sada tek skladišni prostor, a mi ga želimo otvoriti tako da bude jedan kompleks javnih sadržaja i privatnih poduzeća'', rekao je.

''Mi smo razgvorali, svatko je rekao što misli i onda se pristupilo glasanju. Samo je jedan glas bio 'za' i to je to'', kazao je Kolarić. Njegov protukandidat na izborima bit će zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek koji smatra da je jedini kandidat koji nosi promjenu.

''Konkretne točke našeg programa bit će utemeljene na socijaldemokratskim načelima i ciljat će one skupine koje su SDP-u bitne, a to su radnici, starije osobe, osobe sa invaliditetom i drugi. Ne želim se pomiriti s drugim mjestom, SDP mora biti prvi'', poručio je.

Petek: Bitno da dođe do smjene gradonačelnika Tomaševića

Veoma je bitno da na lokalnim izborima dođe do smjene gradonačelnika Tomislava Tomaševića, kazao je Petek, jer gradska vlast nije dovoljno efikasna ni transparentna niti je odgovorila aktualnim izazovima.

''Krećem s puno iskustva, znanja i energije koju želim prenijeti na stranku. Također je bitno privući i stručnjake izvan stranke, oni su nekoć bili članovi naših savjeta'', rekao je. Gradski SDP koji će voditi u slučaju pobjede bit će otvoren i uključiv, mnogo više nego što je to Možemo!, dodao je.

Što se tiče trenutnog vodstva gradske organizacije, Petek smatra da je ono propustilo niz prilika da bude korektiv vlasti koju predvodi Možemo. Osim Kolarića i Peteke, kandidaturu je potvrdio i bivši glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan, o čemu će, kako je rekao, više reći kad za to dođe vrijeme. Posljednji predsjednik SDP-a Zagreb bio je profesor s Pravnog fakulteta Viktor Gotovac, no on je isključen iz stranke prije dvije godine, zbog raskida sporazuma o suradnji sa strankom Možemo!.