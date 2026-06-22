Propao projekt od 15 milijuna dolara: Bazen se ogulio nakon par tjedana, Trump optužio vandale i prijeti im s 10 godina zatvora

Washingtonska uprava za vode izdala je dozvolu za pražnjenje pravokutnog bazena dugog 609 metara, dok je tvrtka angažirana za popravak rekla da će popraviti bazen u okviru jamstva. Služba nacionalnih parkova nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ljuštenje boje i rast algi vidljivi su u bazenu ubrzo nakon što je Trump 6. lipnja proglasio projekt obnove dovršenim. Izražena je zabrinutost zbog ugovora bez natječaja za ponovno premazivanje bazena uoči proslave 250. obljetnice nacije.