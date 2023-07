Pronašao drevni grad Maja pa stigao na Korčulu: Upoznajte stvarnog Indianu Jonesa

'Stručni i znanstveni interes ne mjeri se po monumentalnosti. Za znanost nije toliko važno je li otkriće veliko ili malo, koliko kakve su informacije koje nam to otkriće može dati', kaže.

Gotovo tri desetljeća arheolog Ivan Šprajc, voditelj Instituta za antropološke i prostorne studije Istraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU), u potrazi je za 'izgubljenim blagom' - drevnim majanskim gradovima na meksičkom poluotoku Yucatán. To područje, veliko kao Hrvatska i Slovenija zajedno, još uvijek je dobrim dijelom neistraženo i krije mnoge ostatke civilizacije ovog naprednog indijanskog naroda domorodačke Amerike. Maje su bili veliki astronomi koji su ključne strukture svojih gradova usklađivali s nebeskim kretanjima; matematičari koji su koncept nule osmislili 1000 godina prije Europljana, a sustav pisma razvili još 300 godina prije Krista. Uzrok propasti njihove civilizacije i dalje je nerazjašnjen, a posljednje otkriće arheologa Šprajca moglo bi u konačnici pomoći u sklapanju tog mozaika.

Njegove ekspedicije u toj zemlji počele su još 1996. godine, ukupno ih je bilo 12, a sve su se odvijale u razdoblju od ožujka do lipnja, kada sušne vremenske prilike omogućuju kretanje po negostoljubivom terenu. U posljednjem, 12. istraživačkom pohodu, sudjelovalo je 16 ljudi - arheolozi, geodeti i lokalni radnici - na dionici od oko 60 kilometara sjeverno od ceste koja povezuje gradić Escárcegu na zapadu i Chetumal na obali Karipskog mora. Kada su konačno stigli do dotad neotkrivenog grada Ocomtúna, kako ga je Šprajc nazvao po majanskoj riječi za 'kameni stup', imali su što i vidjeti. Na gradskoj površini od oko 50 hektara našli su impresivne građevine, uključujući piramidalni hram visok 25 metara, tri trga, akropolu širine 80 metara, pa i igralište za drevnu majansku igru loptom, pomalo nalik dalmatinskim boćalištima.

'Jaguara sam vidio dvaput, a pumu jednom. Čovjeka ne napadaju, radije se povuku, a imali smo sreću da nismo naišli na majku s mladuncima. Zmije smo viđali često. Na tom području žive četiri vrste otrovnica, pa uvijek nosimo i protuotrove. U posljednjoj sezoni, začudo, skoro da nije bilo komaraca, ali zato ima drugih dosadnih insekata i puno krpelja, dnevno ih vadimo iz kože. Opet srećom, nema Lajmske borelioze, nema ni meningokoka. Tamo obitava i 'kissing bug', stjenica dugačka i do tri centimetra, koja – ako je zaražena parazitom Trypanosoma cruzi – prenosi smrtonosnu Chagasovu bolest. Ona ima kirurški rad, ništa ne osjećate kad vas ubode, a kasnije može doći i do zatajenja srca', kaže Šprajc.

Dok se turisti iz cijelog svijeta slijevaju u Meksiko, uživajući u mondenim ljetovalištima poput Cancúna na rtu Yucatána, u središtu polotoka odvijaju se 'filmske' znanstvene ekspedicije u potrazi za izgubljenim arheološkim blagom. Brojni majanski gradovi također su magneti za turiste, ne samo u Meksiku, već i na području današnjeg Hondurasa, Salvadora, Belizea i Gvatemale, svugdje gdje je nekoć cvala majanska civilizacija. Međutim, proći će godine prije nego što se novootkriveni Ocomtún otvori za turiste. Prije toga treba napraviti cjelovito sondiranje, iskapanja i sva dodatna istraživanja te izgraditi puteve, a Šprajc sumnja da će se to dogoditi za njegova života. No daleko od toga da je Ocomtún jedino njegovo otkriće - istraživački timovi koje je vodio, u suradnji s meksičkim Nacionalnim institutom za antropologiju i povijest (INAH), dosad su otkrili više od 80 majanskih nalazišta, od čega '10 do 15 zaslužuju ime grada', kaže Šprajc.