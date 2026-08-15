Službeno potvrđeno: Pronađeno tijelo pripada nestaloj Dragani Antešević

Riječ je o 34-godišnjoj Dragani Antešević iz Kotor Varoši, koja je na omiškom području boravila kao sezonska radnica. Nestala je 13. kolovoza u Stanićima, u trenucima kada su stanovnici i radnici pokušavali pobjeći pred vatrenom stihijom.

Njezino tijelo pronađeno je jučer ujutro na požarištu.

Prema informacijama koje su se pojavile nakon prijave nestanka, Antešević se nalazila u automobilu s još dvije osobe. Dok su se pokušavali izvući iz zone zahvaćene požarom, u jednom je trenutku izašla iz vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

U potragu su se uključile nadležne službe, a obitelj je hrvatskim vlastima dostavila uzorke DNK. U Hrvatsku je stigao i njezin suprug.

'Izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH', poručili su Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica.

Smrt 34-godišnje sezonske radnice tako je i službeno potvrđena nakon višednevne potrage i neizvjesnosti koja je pratila njezin nestanak tijekom požara.