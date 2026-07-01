Stiže nevrijeme, izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku: Iznad Pule se formirao neobičan oblak

Nakon višednevnog toplinskog vala koji je donio rekordne temperature, Hrvatsku danas očekuje nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za cijelu zemlju zbog mogućnosti izraženih grmljavinskih nevremena, tuče, olujnog vjetra i bujičnih poplava
Nestabilnosti će se početi razvijati od sredine dana, najprije u unutrašnjosti, dok se navečer i tijekom noći očekuju i na sjevernom Jadranu.
Prema prognozi DHMZ-a, uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji će mjestimice biti praćeni jakim i olujnim udarima vjetra. Zbog velike količine vlage u atmosferi i sporog premještanja oborinskih sustava, lokalno može pasti velika količina kiše u kratkom vremenu, što povećava opasnost od urbanih i bujičnih poplava.
Meteorolozi upozoravaju i na veliku vjerojatnost pojave tuče.
Prvi jači grmljavinski sustavi očekuju se u unutrašnjosti zemlje, osobito u Lici, unutrašnjosti Dalmacije te ponegdje na istoku i jugu Hrvatske. Tijekom večeri i noći nestabilnosti će zahvatiti i sjeverni Jadran.
Najavljeno nevrijeme stiže i u Istru. Iznad Pule mogao se vidjeti neobičan oblak u obliku gljive. Radi se o incus ili pileus oblaku, koji se formira iznad vrha kumulonimbusa.
Istramet je na Facebooku objavio kartu na kojoj se vidi sjena koju baca kumulonimbus iznad središnje Istre. 'Vrh mu se razvio do same tropopauze, a iz južne i zapadne Istre jasno se vidi karakterističan oblik gljive'.
Jadran i dalje pod crvenim upozorenjem zbog vrućine
Iako stiže promjena vremena, na Jadranu je i dalje na snazi crveno upozorenje zbog toplinskog vala. DHMZ upozorava da će i danas te sutra biti vrlo vruće, dok je u ostatku zemlje opasnost od visokih temperatura umjerena ili velika.
Prema podacima Hrvatska radiotelevizija, lipanj je završio s temperaturama između 34 i 40 stupnjeva u većem dijelu Hrvatske. U Splitu je, prema preliminarnim podacima, srušen apsolutni temperaturni rekord koji je stajao još od srpnja 1950. godine.
Navečer stižu jaki udari vjetra
Veći dio dana vjetar će biti slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
Dolaskom hladne fronte navečer se očekuje naglo jačanje vjetra. U kontinentalnim krajevima zapuhat će jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na buru, koja će se tijekom četvrtka proširiti i na Dalmaciju. Mjestimice su mogući olujni udari.
U četvrtak osjetno svježije
Četvrtak će donijeti osjetno niže temperature, osobito u unutrašnjosti zemlje, gdje će biti i do deset stupnjeva svježije nego danas.
U prvom dijelu dana vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, a na Jadranu su lokalno mogući izraženiji pljuskovi. Poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje, premda će ponegdje u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji i dalje biti mogućih pljuskova.
Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 24 i 29 stupnjeva, dok će u Dalmaciji dosezati oko 32 stupnja.
Od petka slijedi stabilizacija
Od petka se očekuje postupna stabilizacija vremena. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti još ponegdje biti moguć poneki poslijepodnevni pljusak. Subota bi u većem dijelu zemlje trebala biti sunčana i stabilna.
Najviše dnevne temperature kretat će se između 25 i 30 stupnjeva, a uz obalu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 27 i 32 stupnja.
Pojačana pripravnost vatrogasaca
Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervenciju s većim brojem snaga, priopćila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Nevrijeme paraliziralo minhensku zračnu luku
Snažno grmljavinsko nevrijeme već je pogodilo dijelove Njemačke. Zbog obilne kiše privremeno je obustavljen promet u Zračna luka München, gdje zrakoplovi neko vrijeme nisu mogli ni polijetati ni slijetati.
Prema pisanju njemačkih medija, otkazano je oko stotinu dolaznih i odlaznih letova, dok su tisuće putnika ostale u zračnoj luci čekajući normalizaciju prometa.
Iz sigurnosnih razloga privremeno je obustavljeno i ukrcavanje putnika te utovar prtljage kako bi se zaposlenici i putnici zaštitili od mogućih udara groma.
Njemačka meteorološka služba upozorila je na obilnu kišu, tuču i olujne udare vjetra, uz mogućnost da lokalno padne i do 60 litara kiše po četvornom metru.
Meteorolozi očekuju da će se tijekom dana nevrijeme širiti prema istoku, dok bi tijekom poslijepodneva i večeri izraženi grmljavinski sustavi mogli zahvatiti i dijelove Hrvatske.