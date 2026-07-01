Stiže nevrijeme, izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku: Iznad Pule se formirao neobičan oblak

Nakon višednevnog toplinskog vala koji je donio rekordne temperature, Hrvatsku danas očekuje nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za cijelu zemlju zbog mogućnosti izraženih grmljavinskih nevremena, tuče, olujnog vjetra i bujičnih poplava

Nestabilnosti će se početi razvijati od sredine dana, najprije u unutrašnjosti, dok se navečer i tijekom noći očekuju i na sjevernom Jadranu. Prema prognozi DHMZ-a, uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji će mjestimice biti praćeni jakim i olujnim udarima vjetra. Zbog velike količine vlage u atmosferi i sporog premještanja oborinskih sustava, lokalno može pasti velika količina kiše u kratkom vremenu, što povećava opasnost od urbanih i bujičnih poplava.

Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena ⛅️⛈️. Na snazi su brojna #upozorenja. Razvoj vremena možete pratiti pomoću radarskih mjerenja i aktivnosti prilagoditi vremenskim uvjetima.#DHMZ #radar #prognoza



Više na… pic.twitter.com/dcHApH5LUX — DHMZ (@DHMZ_HR) July 1, 2026

Meteorolozi upozoravaju i na veliku vjerojatnost pojave tuče. Prvi jači grmljavinski sustavi očekuju se u unutrašnjosti zemlje, osobito u Lici, unutrašnjosti Dalmacije te ponegdje na istoku i jugu Hrvatske. Tijekom večeri i noći nestabilnosti će zahvatiti i sjeverni Jadran. Najavljeno nevrijeme stiže i u Istru. Iznad Pule mogao se vidjeti neobičan oblak u obliku gljive. Radi se o incus ili pileus oblaku, koji se formira iznad vrha kumulonimbusa.

Istramet je na Facebooku objavio kartu na kojoj se vidi sjena koju baca kumulonimbus iznad središnje Istre. 'Vrh mu se razvio do same tropopauze, a iz južne i zapadne Istre jasno se vidi karakterističan oblik gljive'.

Jadran i dalje pod crvenim upozorenjem zbog vrućine Iako stiže promjena vremena, na Jadranu je i dalje na snazi crveno upozorenje zbog toplinskog vala. DHMZ upozorava da će i danas te sutra biti vrlo vruće, dok je u ostatku zemlje opasnost od visokih temperatura umjerena ili velika. Prema podacima Hrvatska radiotelevizija, lipanj je završio s temperaturama između 34 i 40 stupnjeva u većem dijelu Hrvatske. U Splitu je, prema preliminarnim podacima, srušen apsolutni temperaturni rekord koji je stajao još od srpnja 1950. godine. Navečer stižu jaki udari vjetra Veći dio dana vjetar će biti slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dolaskom hladne fronte navečer se očekuje naglo jačanje vjetra. U kontinentalnim krajevima zapuhat će jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na buru, koja će se tijekom četvrtka proširiti i na Dalmaciju. Mjestimice su mogući olujni udari.