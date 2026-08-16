'Palite kamione!' Dramatičan poziv pokrenuo veliku akciju nakon požara kod Omiša

Nakon katastrofalnog požara kod Omiša krenula je velika akcija uklanjanja izgorjelih i napuštenih automobila. Dok su ljudi bježali pred vatrom, vozila su ostavljali nasred prometnice Ravnice – Nemira, a dio njih potpuno je izgorio. Bogdan Utrobičić pozvao je kolege iz vučnih službi u pomoć, a odaziv je bio trenutačan

Dok se na omiškom području saniraju posljedice velikog požara, nove fotografije s terena pokazuju razmjere štete na automobilima i prometnicama. Jedan od prvih zadataka bio je osloboditi cestu na području Ravnice – Nemira, na kojoj su tijekom dramatičnog bijega pred vatrom ostali brojni automobili. Ljudi su, dok se požar približavao kućama, napuštali vozila i spašavali se. Nakon prolaska vatrene stihije dio automobila ostao je zaključan na prometnici, dok su neki potpuno izgorjeli.

'Palite kamione i dolazite u Omiš' U akciju se uključio Bogdan Utrobičić, koji je Gradu Omišu ponudio pomoć vučne službe, navodi Dalmacija danas. Krenuo je kamionom prema pogođenom području, ali ubrzo je shvatio da je razmjer problema prevelik da bi ga mogao riješiti sam. 'Situacija je katastrofalna, sam ne mogu ništa, ali prijatelji su sve što čovjek ima. Nazvao sam ih i samo rekao: "Palite kamione i dolazite u Omiš"', opisao je. Kolege i prijatelji odmah su se odazvali.

Spaljeni automobili u požaru kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL







+27 Spaljeni automobili u požaru kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Prema njegovim riječima, cesta Ravnice – Nemira ponovno je otvorena za promet za otprilike sat vremena, unatoč velikom broju napuštenih i zaključanih automobila. 'To je naš posao i idemo', poručio je.