Omiš kreće u sanaciju: Građanima dijele folije, objavljeno kako će se prijavljivati šteta

U ponedjeljak će biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u nedavnom požaru, najavio je u nedjelju Grad Omiš koji je objavio i proceduru prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu kako će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode

"Obavještavamo građane pogođene požarom na području Grada Omiša čija su krovišta oštećena da će PVC folije za privremenu zaštitu krovišta biti osigurane tijekom sutrašnjeg dana, kako bi se spriječio nastanak dodatnih šteta uslijed najavljenih oborina," istaknuto je danas na službenoj stranici Grada Omiša. Pozvani su građani kojima je potrebna PVC folija da svoju potrebu, uz kontakt podatke, prijave na e-mail adresu Grada Omiša: grad@omis.hr. O načinu preuzimanja PVC folija radi privremene zaštite oštećenih krovišta, kao i o svim ostalim važnim informacijama, građani će biti pravodobno obaviješteni.

Obaviješteni su svi oštećenici kojima je uništena imovina za vrijeme trajanja katastrofalnog požara koji je 13. kolovoza 2026. zahvatio Grad Omiš o proceduri prijave štete, uz napomenu da je požar službeno proglašen ugašenim. Procedurom je predviđen izlazak gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na teren i preliminarno utvrđivanje opsega štete, potom podnošenje zahtjeva županu Splitsko-dalmatinske županije za donošenje odluke o proglašenju prirodne nepogode. "Po donošenju odluke o proglašenju prirodne nepogode, Grad Omiš će putem službene mrežne stranice www.omis.hr pozvati sve oštećenike na prijavu štete putem propisanog obrasca," objašnjeno je. Naveden je dio dokumentacije koja je potrebna uz prijavu štete: rješenje o izvedenom stanju za građevinu ako je primjenjivo ili uporabna dozvola, te dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednika ako je primjenjivo i fotografije oštećene imovine prije sanacije.

Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+171 Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL