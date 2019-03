Proljeće hrvatske ljevice: Nikad bogatija ponuda, nikad zbunjeniji birači. Što možemo očekivati?

Lijevi birači u Hrvatskoj, kako sada stvari stoje, imat će bogatu ponudu na izborima za Europski parlament u svibnju. Do tada će im se prezentirati nekoliko novih ili osvježenih stranaka i izbornih lista, a mnogi će svoje biračke preferencije formirati tek u kampanji. Dok razgovori o potencijalnim lijevim i lijevo-liberalnim koalicijama još uvijek traju, politički analitičar Ivan Rimac za tportal tumači aktualne turbulencije na lijevom političkom spektru uoči njihova prvog testa pred biračima u predstojećem izbornom ciklusu

Mimo SDP-a i Amsterdamske koalicije, kao 'stare garde' kojoj novi jurišnici odriču ljevičarstvo, neke šanse za osvajanje mandata na tom spektru ima, po anketama, još samo START pod predsjedanjem Dalije Orešković . No u samo mjesec dana ta stranka pala je s 4,6 na 3,4 posto podrške na CRO Demoskopu. U međuvremenu, Marijana Puljak , predsjednica stranke Pametno (1,8 posto potpore), iznijela je u javnost neugodne detalje iz razgovora o potencijalnoj koaliciji koji nisu urodili plodom.

Istraživanja rejtinga stranaka i koalicija koje su najavile izlazak na izbore za Europski parlament poklapaju se u prognozama za 10 od ukupno 12 hrvatskih mandata: HDZ -u ide pet mandata, SDP -u tri, a Živom zidu i Amsterdamskoj koaliciji po jedan mandat. Za preostala dva mandata predviđanja se razlikuju. Prema Crobarometru , za ta dva mandata borili bi se HDZ, Bandić Milan 365, Most , Živi zid i START , dok bi prema CRO Demoskopu 11. mandat osvojio Most, a 12. nije definiran.

'Kod takvih stranaka, naravno, postoje nijanse koje mogu ometati ujedinjenje. Što je stranka manja, to je teže postići sporazum jer se radi gotovo o poistovjećivanju stranačkih i individualnih interesa i programa. Upravo u toj sferi leži i problem: kod manjih stranaka teško je prepoznati što je stranački program, a što individualno uvjerenje nekakvog lidera', napominje Rimac, profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

U različitim varijantama opcija na lijevom spektru, analitičar Ivan Rimac razaznaje lijevi centar i nešto radikalniju ljevicu, iako se ne može govoriti o lijevom ekstremizmu onako kako je to moguće na desnici.

Sudjelovanje na izborima potvrdila je i stranka Možemo! , nastala na temeljima platforme Zagreb je naš!, s ciljem širenja na ostatak Hrvatske. Možemo! priprema koaliciju s Novom ljevicom i ORaH-om , a izgledno je da će im se pridružiti i Radnička fronta , što bi značilo da se ponovno okuplja kandidacijska lista s lokalnih izbora 2017. godine, koju je predvodio Tomislav Tomašević . Tada su završili na šestom mjestu, ostavivši daleko iza sebe Most i Živi zid, čije bi birače sada mogao privući i sudac Mislav Kolakušić kao 'borac protiv korupcije' bez ideološkog predznaka.

Izbori su za manje od tri mjeseca, no neke stranke još uvijek nisu izašle u javnost s programskim smjernicama, dok njihovi predsjednici djeluju po principu 'moje ime - moj program'. To znači, upozorava analitičar, da u stranci ne postoji kritična masa koja bi korigirala ponašanje lidera i navela ga da u svojoj pregovaračkoj poziciji slijedi načela i interes stranke, a ne nekakav svoj tvrdoglav stav o tome kako se ponašati u pregovorima.

Nije, međutim, sasvim jasno radi li se u slučaju stranke Pametno o isključivosti ili principijelnosti, barem kada je u pitanju prekid s Amsterdamskom koalicijom zbog IDS-ovog europarlamentarca Ivana Jakovčića, kojeg je Živi zid prijavio Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) zbog sumnji u korupciju. Analitičar ocjenjuje da je, bez obzira na taj slučaj, problem Pametnog u tome što se cijela stranka poistovjećuje s jednim ili dvoje političara, dok Dalija Orešković, unatoč tome što je START zasad one woman show, još uvijek pliva na hypeu nove potencijalne opcije i ima priliku premijerno se testirati na izborima u samostalnom nastupu, za razliku od većine drugih koji su već iskusili mišljenje javnosti na nekakvim prethodnim izborima.

'Opcija oko stranke Možemo! pokazala je izvjesnu potentnost, pogotovo o Zagrebu, a jedini njihov problem je u tome što nemaju nastup u ostalim dijelovima Hrvatske. Hoće li ove doslovno mikro stranke to obogatiti, barem organizacijski, teško je reći upravo zato što te stranke ne mogu donijeti nikakve velike glasove ni sredstva za kampanju. Pitanje je koliko Možemo! dobiva u tom dealu, a ostale stranke ulaze u prostor zajedničkog nastupa i dobivanja prilike za eventualno budžetsko financiranje i preživljavanje', ocjenjuje analitičar.

Na izborima će, ipak, sudjelovati i Radnička fronta, odakle su za tportal potvrdili da pregovori o potencijalnoj koaliciji još uvijek traju, ali nisu htjeli identificirati sugovornike. Radnička fronta bori se protiv kapitalizma, za 'demokratski socijalizam 21. stoljeća'.

'To je legalno i legitimno, baš kao što je bilo legitimno i u slučaju niza drugih stranaka na europskim izborima, od Piratske stranke do raznih euroskeptičnih opcija. Jednostavno, to je iznošenje stavova koji su i u Europskom parlamentu realan odraz palete razmišljanja unutar Europske unije', kaže Rimac, dodajući da nije u pitanju nikakva ekstremna ljevica.