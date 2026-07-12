Progovorio Britanac koji je preživio trovanje novičokom: Djevojci poklonio 'parfem'

Ono što je izgledalo kao skupocjeni parfem pretvorilo se u smrtonosnu zamku. Britanac Charlie Rowley pronašao je bočicu u kontejneru za donacije i poklonio je svojoj djevojci Dawn Sturgess, ne znajući da se u njoj nalazi nervni otrov novičok kojim su ruski agenti nekoliko mjeseci ranije pokušali ubiti bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja.
Charlie Rowley mislio je da je u kutiji pronađenoj u kontejneru pronašao skupocjeni parfem za svoju djevojku Dawn Sturgess. Nekoliko minuta nakon što ga je poprskala, srušila se i više se nije probudila. Tek kasnije otkriveno je da je bočica sadržavala novičok – isti nervni otrov kojim su nekoliko mjeseci ranije ruski agenti pokušali ubiti bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja.
Rowley je ispričao za CNN da je godinama pretraživao kontejnere za donacije u potrazi za korisnim stvarima, a tog lipanjskog dana 2018. nadao se da će pronaći prsten kojim će zaprositi Dawn.
Umjesto toga pronašao je kutiju s bočicom na kojoj je pisalo Nina Ricci.
'Mislio sam da je to pravi, lijepi poklon. Bila je sretna kad ga je dobila, ali sve je tako strašno brzo krenulo po zlu', prisjetio se za CNN.
Dawn je poprskala sadržaj po zapešću i pokušala ga pomirisati. 'Rekla je da je boli glava, a onda više nije odgovarala. Pokušavao sam je oživjeti. Sve se odvijalo kao u usporenom filmu', rekao je Rowley.
Ubrzo su simptomi pogodili i njega. Počeo se nekontrolirano znojiti, izgubio je svijest i završio u komi.
Dawn Sturgess preminula je deset dana kasnije u dobi od 44 godine, dok je Rowley još bio bez svijesti.
Tek nakon buđenja liječnici su mu rekli da je bočica sadržavala novičok, nervni otrov za koji britanske vlasti tvrde da su ga nekoliko mjeseci ranije ruski agenti upotrijebili u pokušaju atentata na bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju u Salisburyju.
Istraga je utvrdila da su ruski operativci otrov nanijeli na ulazna vrata Skripaljeve kuće, a bočica je kasnije završila odbačena u okolici, gdje ju je Rowley pronašao ne znajući što se u njoj nalazi.
Osam godina poslije i dalje živi s posljedicama trovanja. Pretrpio je moždani udar, ima problema s ravnotežom, vidom i pamćenjem te više ne može normalno koristiti lijevu ruku.
Najviše ga, kaže, progoni osjećaj krivnje. 'Bio je to poklon koji sam dao Dawn. Osjećam strašnu krivnju i danas se s tim teško nosim', rekao je.
Ruski agenti koje britanske vlasti smatraju odgovornima za napad nikada nisu uhićeni. Moskva je odbacila optužbe i tvrdila da su u Salisbury doputovali kao turisti kako bi razgledali poznatu katedralu.
Rowley kaže da je odustao od očekivanja da će pravda ikada biti zadovoljena. 'To više nije u mojim rukama. Ne mogu učiniti ništa', zaključio je