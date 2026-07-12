Progovorio Britanac koji je preživio trovanje novičokom: Djevojci poklonio 'parfem'

Charlie Rowley mislio je da je u kutiji pronađenoj u kontejneru pronašao skupocjeni parfem za svoju djevojku Dawn Sturgess. Nekoliko minuta nakon što ga je poprskala, srušila se i više se nije probudila. Tek kasnije otkriveno je da je bočica sadržavala novičok – isti nervni otrov kojim su nekoliko mjeseci ranije ruski agenti pokušali ubiti bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja.

Rowley je ispričao za CNN da je godinama pretraživao kontejnere za donacije u potrazi za korisnim stvarima, a tog lipanjskog dana 2018. nadao se da će pronaći prsten kojim će zaprositi Dawn.

Umjesto toga pronašao je kutiju s bočicom na kojoj je pisalo Nina Ricci.

'Mislio sam da je to pravi, lijepi poklon. Bila je sretna kad ga je dobila, ali sve je tako strašno brzo krenulo po zlu', prisjetio se za CNN.