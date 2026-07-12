Rekordan broj utapanja tijekom vrućina: Njemačka bilježi najcrnji lipanj od 2003.

"Tragičan početak sezone kupanja razlog je da budemo zabrinuti zbog toga jer bi novi toplinski valovi usred ljeta mogli ponovno odnijeti mnogo života zbog posljedica utapanja ", rekla je predsjednica DLRG-a Ute Vogt.

U lipnju ove godine utopilo se najmanje 99 ljudi , objavio je DLRG. Posljednji je put u lipnju evidentiran veći broj smrtnih slučajeva od posljedica utapanja za vrijeme toplinskog vala koji je zemlju zahvatio u ljeto 2003., kada je umrlo 107 ljudi.

Riječ je o najvećoj svjetskoj organizaciji za spašavanje na vodi koja broji gotovo 630.000 članova. Na početku ljetnih praznika u nekoliko njemačkih saveznih država spasioci su pozvali stanovnike da ne podcjenjuju opasnosti kada je posrijedi kupanje u hladnom jezeru ili rijeci.

"Više od 90 posto žrtava, od ukupnog broja smrtno stradalih u lipnju bili su muškarci, posebno oni vrlo mladi. Stoga posebno apeliramo na dječake i mladiće da realno procijene svoje sposobnosti i suzdrže se od rizičnih odluka i postupaka. Na jezeru nećete dobiti nagradu za plivanje, no možete izgubiti život", rekla je Ishe. Prema DLRG-u godine 2025. svaka peta žrtva utapanja bio je muškarac.

Ove su godine u lipnju većinom smrtno stradali mladi ljudi, a 40 ih je imalo manje od 30 godina. Čak 35 žrtava čija je dob poznata bilo je starije od 50 godina.

Većinom se smrtni ishodi u lipnju događaju za vrijeme kupanja u jezerima i rijekama. Manje je ljudi umrlo u bazenima, kanalima i na moru. Analiza za lipanj ukazala je na poznate obrasce, rekli su spasioci DLRG-a. Mnogi ljudi podcjenjuju opasnosti, osobito kad je riječ o strujama i temperaturnoj razlici pri skakanju u vodu.