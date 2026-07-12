Potres u Kijevu: Zelenski smjenio premijerku, ali tu neće stati

"Očekujem da ćemo zajedno sa zastupnicima u parlamentu napraviti odgovarajuće promjene u vladi Ukrajine ", dodao je.

"Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, postojanom i učinkovitom premijerskom radu, na godinama njene produktivne službe u timu Ukrajine te sam joj ponudio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom ", objavio je Zelenskij na društvenoj platformi X.

Zelenskij je kazao da su promjene u vladi potrebne kako bi se "osigurala implementacija ažurirane političke strategije", no nije pružio daljnje pojedinosti.

Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju 2025.

Zelenskij nije specificirao novu ulogu Sviridenko niti je imenovao njenog nasljednika, ali je dodao da će do promjena doći i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.

Oporbeni parlamentarni zastupnik Jaroslav Železnjak je kazao da će Sviridenko vjerojatno preuzeti ulogu veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama.

"To znači da će napustiti poziciju premijerke, a cijela vlada će biti restrukturirana", rekao je Železnjak na komunikacijskoj platformi Telegram.

Prema ukrajinskom zakonu, ostavku premijera treba potvrditi parlament, a ona sa sobom povlači i ostavku cijele vlade.

Parlamentarni zastupnici kažu da bi neki od mogućih nasljednika Sviridenko mogli biti ministar energetike i njen prethodnik Denis Šmihal, ministar obrane Mihajlo Fedorov te Serhij Korecki, čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz.