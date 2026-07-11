Dinamo ostaje bez ključnog igrača? Želi u novi klub

Bakrar, izrazito važan član Modrih, trebao bi uskoro napustiti klub. Germanijak tvrdi, pozivajući se na izvore bliske klubu, da pitanje nije hoće li Alžirac napustiti klub, nego kada će ga napustiti.

Iako se radi o igraču koji je u protekloj sezoni ostavio obol od 18 golova i pet asistencija u osvajanju dvostruke krune, čini se da će Dinamo morati dalje bez njega. Bakrar je, navodi se, izrazio jasnu želju za odlaskom u Al Ahly iz Kaira.

Međutim, dogovor je zapeo jer Dinamo nije dobio željena tri milijuna eura (neki prenose i u dolarima). Dinamo je svjestan situacije i spreman prodati Bakrara, ali bi to želio napraviti nakon europskog okršaja s Thunom jer je Alžirac ipak prva opcija za poziciju desnog krila. Dakle, ne radi se samo o novcu, već i o datumu.

Sve to znači da bi se Dinamo mogao baciti u lov na još jednog ofenzivca, konkretno krilnog napadača, pa glasine o PSG-ovom mladiću Noahu Nsokiju imaju pokriće. Kako god, ako Bakrar ode, kao što se očekuje, bit će prilično izazovno zamijeniti ga.