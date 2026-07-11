Frizer tvrdi: Najpoželjniji trend bojanja kose ovog ljeta posebno moraju isprobati žene starije od 50

Topli, zlatni tonovi kose ovog ljeta vraćaju se u velikom stilu, a osim što su apsolutni hit sezone, imaju i efekt pomlađivanja koji posebno laska ženama starijima od 50. Trend poznat kao ‘gold rush’ donosi prirodniji, mekši i blistaviji izgled koji licu vraća svježinu i toplinu

Topli, zlatni tonovi kose ovog ljeta vraćaju se u fokus, potiskujući dosad dominantne hladne i pepeljaste nijanse. Trend poznat kao 'gold rush' donosi mekši, prirodniji i luksuzniji izgled koji naglašava sjaj i zdravlje kose.

Riječ je o paleti nijansi koja obuhvaća medene plave tonove, karamel pramenove i tople smeđe varijante, s naglaskom na suptilnu toplinu koja reflektira svjetlost. Umjesto izraženih žućkastih tonova, cilj je postići skladan i nenametljiv efekt koji djeluje prirodno i elegantno. Prirodna toplina umjesto oštrih kontrasta Poznati frizer Adam Reed za DailyMail ističe kako ovaj trend ne podrazumijeva drastične promjene, već naglašavanje postojećih tonova. ''Gold rush' vraća toplinu, bogatstvo i sjaj u kosu. Godinama su dominirali hladni tonovi, no sada se vraćamo zlatnim nijansama koje djeluju prirodnije i zdravije', objašnjava.

Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia



Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia

Jedna od glavnih prednosti ovog trenda je njegova prilagodljivost. Iako naziv sugerira plave tonove, može se primijeniti na različite nijanse kose, od svijetlih do tamnijih, uz dodatak toplih refleksa koji daju dubinu i dimenziju. 'Može se uskladiti s različitim tonovima kože prilagođavanjem intenziteta topline… Ključ je da boja naglašava ten, a ne da ga nadjačava', dodaje Reed. 'Gold rush' posebno laska zrelijoj koži Topli tonovi posebno dolaze do izražaja kod žena starijih od 50 godina. Kako koža s vremenom gubi dio prirodnog sjaja, zlatne nijanse mogu joj vratiti svježinu i mekoću. 'S godinama koža prirodno gubi toplinu i sjaj. Zlatni tonovi oko lica mogu odmah vratiti svježinu i mekoću', ističe Reed, dodajući kako hladne nijanse ponekad mogu djelovati strože, dok toplije reflektiraju svjetlost i stvaraju blistaviji dojam.