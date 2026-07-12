Održavanje plaža i obale tri je godine ozbiljno blokirano. Doznajemo što se događa

Pune tri godine prošle su od usvajanja novog Zakona o pomorskom dobru, koji je predstavljen kao ključan korak u zaštiti obale od uzurpacije i devastacije, a pune dvije godine otkako je Vladi istekao rok - koji je sama sebi propisala - za usvajanje različitih pravilnika i uredbi s kojima bi spomenuti zakon bio potpuno funkcionalan. To se još nije dogodilo

Posebno je problematična uredba kojom bi se trebalo regulirati manje građevinske zahvate na pomorskom dobru, jedna od njih desetak koje još uvijek nisu ugledale svjetlo dana: njezino je nepostojanje, naime, u potpunosti onemogućilo čak i osnovno održavanje plaža i drugih dijelova obale.

Tamo gdje se to danas čini – dakle tamo gdje se popravljaju razne stepenice i mulovi, saniraju posljedice nevremena, betoniraju postolja za tuševe i izvode slični zahvati – izvjesno se radi o ilegalnim radovima koje institucije prešutno toleriraju upravo zbog vakuuma u propisima. Kad bi netko tjerao mak na konac, izazvao bi cijelu seriju inspekcijskih nadzora, a vjerojatno i kaznenih prijava jer je bespravna gradnja na pomorskom dobru ozbiljno kazneno djelo. Iz Vlade su za tportal neslužbeno poručili da su svjesni ovog problema i da napokon slijedi njegovo rješavanje: u idućim tjednima spomenuta uredba bit će upućena u javno savjetovanje, a na snagu bi trebala stupiti negdje u rujnu ili listopadu. Tportal je o ovom problemu pisao još prije dvije godine, upravo kad je bio na isteku jednogodišnji rok za usvajanje niza uredbi, pravilnika i drugih akata; tada su nam iz Banskih dvora poručili da se njihovi nacrti 'izrađuju' i da će 'biti usvojeni nakon provedbe propisane procedure za njihovo donošenje, uključujući javno predstavljanje akata i javno savjetovanje'. >> Bizarne posljedice zakona: Spriječeno čak i osnovno održavanje plaža i obale?! Danas se, u administrativnom smislu, posao nalazi doslovno u istoj fazi.

Zapeli zbog DORH-a A u realnosti, na terenu, to je stvorilo cijeli niz sasvim konkretnih problema, prije svega gradovima i općinama na obali i otocima, gdje život ne bi smio stati zbog nekakvog pravilnika ili uredbe. Zakon o pomorskom dobru barem u ovom aspektu njima je otežao ili potpuno onemogućio obavljanje osnovnih funkcija i održavanje javnog prostora poput plaža, šetnica i drugih dijelova obale. Prethodno, prije usvajanja zakona 2023. godine, na pomorskom dobru vrijedila su opća pravila o gradnji, što znači da su se manji radovi mogli obavljati po Pravilniku o jednostavnim građevinama – dakle po 'skraćenoj' proceduri i bez izdavanja građevinske dozvole. No to se promijenilo kada je na snagu stupila odredba zakona koja glasi: 'Za izgradnju jednostavnih građevina na pomorskom dobru ne primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje izgradnja jednostavnih građevina, nego je potrebno ishoditi odgovarajuće dokumente za izgradnju.' A to znači da je za svaki, pa i najmanji zahvat na pomorskom dobru sada potrebna višemjesečna procedura izrade raznih projekata, pribavljanja suglasnosti, rokova za žalbe i slično, barem dok Vlada ne donese najavljenu uredbu kojom će propisati neku drugu proceduru.

Kupanje na plažama diljem Hrvatske - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL







+22 Kupanje na plažama diljem Hrvatske - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

'Da, znamo da problem postoji, ali nitko ne bi trebao raditi probleme gradovima i općinama koji samo saniraju svoje pomorsko dobro i eventualno ga vraćaju u prvobitno stanje. Uredba je bila 'zapela' zbog neslaganja Državnog odvjetništva (DORH) s prijedlogom teksta i oko toga je bilo dosta prijepora, ali čini se da će uskoro sve biti riješeno', otkriva za tportal jedan od sugovornika iz Vlade. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zatražili smo konkretne podatke o ovoj uredbi, ključnoj za funkcioniranje lokalne samouprave u primorskim dijelovima Hrvatske, ali i o drugim uredbama i pravilnicima čije je usvajanje bilo predviđeno novim Zakonom o pomorskom dobru. 'U odnosu na pitanje uredbe koja uređuje gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra, ovo Ministarstvo u suradnji s Državnom odvjetništvom Republike Hrvatske i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema prijedlog uredbe. S izradom prijedloga se zastalo s obzirom na to da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremalo nove propise koji uređuju prostorno uređenje i gradnju te se željelo utvrditi koja će rješenja ponuditi krovni propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje kako bi navedena uredba s istima bila usklađena', odgovorili su za tportal iz ministarstva koje vodi Oleg Butković.

Ondje su se pohvalili time da su od usvajanja zakona donijeli Uredbu o naknadi i sadržaju zahtjeva za posebnu upotrebu pomorskog dobra, zatim Pravilnik o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru, potom Uredbu o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, pa uredbe o osnivanju šest lučkih uprava i, na koncu, pravilnike o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara te o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom.