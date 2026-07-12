SPAŠEN JE

VIDEO Hrvatskog planinara u Sloveniji ugrizla zmija, dignut helikopter

L. F.

12.07.2026 u 11:28

Planinarski dom na Korošici
Planinarski dom na Korošici Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Wikimedia Commons
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Hrvatskog planinara u subotu je u blizini Kocbekova doma pod Ojstricom u Sloveniji ugrizla zmija, nakon čega je pokrenuta akcija gorskog i helikopterskog spašavanja

Planinar je dio dramatične akcije snimio mobitelom, a video je naknadno objavio na TikToku. Spašavanje je završilo njegovim prijevozom u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, piše slovenski N1.

Zmija ga ugrizla u prst

Incident se dogodio u subotu, nekoliko minuta nakon podneva, na području ispod Ojstrice, u blizini Kocbekova doma.

Zmija je planinara ugrizla u prst, nakon čega je pozvao pomoć. Prema objavi koju je podijelio na društvenim mrežama, radilo se o riđovki, no službena potvrda vrste zmije nije navedena.

Do unesrećenog planinara krenuli su pripadnici Gorske službe spašavanja Celje i ekipa helikopterske hitne medicinske pomoći.

Snimao dolazak helikoptera

Dok je čekao spasioce, planinar je komentirao situaciju i snimao približavanje helikoptera.

Na snimci se čuje kako govori da ga posada isprva ne primjećuje, nakon čega ga helikopter ipak locira i spušta se prema mjestu na kojem je čekao pomoć.

Video prikazuje i dolazak gorskih spašavatelja te pripremu za helikopterski transport.

@hrvojebanaj Vipera berus - riđovka ponekad pokvari planinarske naume... Ovako je izgledalo spašavanje. #hribi #alpe #emergency #helicopter #slovenija ♬ izvorni zvuk - Hrvoje Banaj

Prevezen u ljubljanski klinički centar

Planinar je nakon pružene pomoći helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, gdje je nastavljeno njegovo liječenje.

‘Riđovka ponekad pokvari planinarske planove. Ovako je izgledalo spašavanje’, napisao je uz objavljenu snimku.

Više informacija o njegovu zdravstvenom stanju nije objavljeno.

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