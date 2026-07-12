VIDEO Hrvatskog planinara u Sloveniji ugrizla zmija, dignut helikopter

Hrvatskog planinara u subotu je u blizini Kocbekova doma pod Ojstricom u Sloveniji ugrizla zmija, nakon čega je pokrenuta akcija gorskog i helikopterskog spašavanja
Planinar je dio dramatične akcije snimio mobitelom, a video je naknadno objavio na TikToku. Spašavanje je završilo njegovim prijevozom u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, piše slovenski N1.
Zmija ga ugrizla u prst
Incident se dogodio u subotu, nekoliko minuta nakon podneva, na području ispod Ojstrice, u blizini Kocbekova doma.
Zmija je planinara ugrizla u prst, nakon čega je pozvao pomoć. Prema objavi koju je podijelio na društvenim mrežama, radilo se o riđovki, no službena potvrda vrste zmije nije navedena.
Do unesrećenog planinara krenuli su pripadnici Gorske službe spašavanja Celje i ekipa helikopterske hitne medicinske pomoći.
Snimao dolazak helikoptera
Dok je čekao spasioce, planinar je komentirao situaciju i snimao približavanje helikoptera.
Na snimci se čuje kako govori da ga posada isprva ne primjećuje, nakon čega ga helikopter ipak locira i spušta se prema mjestu na kojem je čekao pomoć.
Video prikazuje i dolazak gorskih spašavatelja te pripremu za helikopterski transport.
Prevezen u ljubljanski klinički centar
Planinar je nakon pružene pomoći helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, gdje je nastavljeno njegovo liječenje.
‘Riđovka ponekad pokvari planinarske planove. Ovako je izgledalo spašavanje’, napisao je uz objavljenu snimku.
Više informacija o njegovu zdravstvenom stanju nije objavljeno.