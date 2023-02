Profesor s Yalea šokirao idejom kako se riješiti umirovljenika pa se posuo pepelom: Trebao sam biti oprezniji

Demografska bilanca većine zemalja posljednjih godina ne izgleda obećavajuće, ali Japan prednjači u tome. Prošle godine osobe starije od 75 godina prvi put su činile 75 posto stanovništva, a oni u dobi između 65 i 75 godina gotovo 30 posto stanovništva. Rješenje je, kaže jedan profesor, masovno (samo)ubojstvo starijih

Mišljenja o njegovoj izjavi u javnosti su podijeljena. Profesor Narita je istaknuo za The New York Times da je njegova izjava izvučena iz konteksta, dodavši kako se ona odnosi na, prema njegovu mišljenju, najveći problem japanskog društva, to da stariji ljudi dominiraju na visokim položajima u tamošnjem društvu te bi svoja mjesta trebali ustupiti mlađima.

Referencije na 'masovno ubojstvo' i masovni seppuku' dirnule su u živac zemlju koja je odavala počast kamikazama tijekom Drugog svjetskog rata, no profesor tvrdi da je riječ samo o metafori.

'Trebao sam biti oprezniji zbog njihovih potencijalno negativnih konotacija. Zbog toga sam prošle godine odlučio prestati koristiti te izraze', naglasio je profesor.

Oni koji ga pak podržavaju smatraju da bi stariji ljudi trebali što prije umrijeti te da bi socijalnu pomoć trebalo smanjiti. Drugi pak strahuju da bi ovo moglo potaknuti sve veću marginalizaciju starijih ljudi u Japanu te da bi moglo izazvati negativne osjećaje koji su naveli Japan da donese zakon o eugenici 1948. godine, prema kojem su liječnici prisilno sterilizirali tisuće ljudi s intelektualnim poteškoćama, mentalnim bolestima ili genetskim poremećajima. Prije deset godina japanski ministar financija Taro Aso izjavio je da bi stariji trebali što prije umrijeti kako bi naciju poštedjeli troškova medicinske skrbi.

Kako piše Dnevnik.hr, prošle je godine profesor Narita, kada ga je dječak školske dobi zamolio da razradi svoje teorije o masovnom seppukuu, slikovito opisao grupi okupljenih učenika scenu iz 'Festivala straha', horor-filma iz 2019. u kojem švedski kult šalje jednog od svojih najstarijih članova da počini samoubojstvo skokom s litice.

'Je li to dobra stvar ili ne, na to je pitanje teže odgovoriti', rekao je Narita učeniku. 'Dakle, ako mislite da je to dobro, onda možda možete naporno raditi na stvaranju takvog društva', rekao je tom prilikom.

Drugom prilikom je pak izjavio kako će mogućnost da to postane obvezno u budućnosti doći u raspravu. Prije sedam je godina pak, nakon što je čovjek koji je vjerovao da osobe s invaliditetom trebaju biti eutanazirane ubio 19 ljudi u staračkom domu izvan Tokija, na panelu koji je organizirala japanska poslovna škola Narita publici rekao da 'ako ovo može postati japansko društvo u kojem ljudi poput vas - svi jedan za drugim čine seppuku, to ne bi bila samo politika socijalnog osiguranja, već bi bila najbolja politika kul Japana', prenosi The New York Times.