Stižu osude Trumpova 'pogleda' na Europu: 'Ne trebaju nam savjeti izvana'

Washington u strategiji objavljenoj u četvrtak iznosi kritike Europe te ponavlja tvrdnje krajnje desnice da kontinentu prijeti "civilizacijska erozija” zbog imigracije. U dokumentu se predviđa da će unutar nekoliko desetljeća članice NATO-a postati "pretežito neeuropske” te se kritiziraju navodna "cenzura slobode govora i ugnjetavanje političke oporbe” u Europi.

Glasnogovornica Komisije Paula Pinho u petak je odbacila da EU potkopava političke slobode i suverenitet, da šteti kontinentu svojim migrantskim politikama te ugrožava slobodu izražavanja. Portugalka nije htjela dalje komentirati američki dokument, kazavši da nije bilo dovoljno vremena da se on u potpunosti procijeni.

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u prvim je reakcijama rekao da Europi nisu potrebni "savjeti izvana”"

"Smatramo se sposobnim u budućnosti raspraviti ta pitanja potpuno samostalno te nam nisu potrebni savjeti izvana”, kazao je, pa dodao da će dodatno proučiti američku strategiju.

Na dokument je reagirala i francuska predsjednica liberala u Europskom parlamentu Valerie Hayer koja ga je prozvala "neprihvatljivim i opasnim”, prenosi France Presse. "Trumpova vlada nema se pravo miješati u našu unutarnju politiku”, napisala je na platformi X.