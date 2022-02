Procurile poruke zbog kojih je uhićen Horvat: Upozori ministra da će snositi odgovornost, ne postoji legalni način da se odobre te potpore

Jedan od važnih dokaza u istrazi protiv bivšeg ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata su i poruke pronađene u mobitelu Ane Mandac, njegove bivše pomoćnice iz vremena dok je bio ministar gospodarstva

Istražitelji su poruke počeli pregledavati još u ljeto 2020. nakon što je Mandac bila osumnjičena da je omogućavala prijateljima bivše državne tajnice Josipe Rimac da dođu do državnih poticaja iako nisu udovoljavali kriterijima. Pregledavanjem njenih poruka došlo se do toga da su je krajem 2018. oko "pomoći" raznim tvrtkama kontaktirali i tadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat , tadašnji saborski zastupnik SDSS-a i današnji potpredsjednik Vlade Boris Milošević, tadašnji ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te državni tajnik iz Ministarstva regionalnih razvoja Velimir Žunac i ravnateljica jedne od uprava u tom ministarstvu Katica Mišković , piše Telegram .

Tako je Milošević, tada još saborski zastupnik SDSS-a, Ani Mandac poslao popis 15-ak tvrtki u vlasništvu predstavnika srpske manjine, na što mu je ona rekla da je to nužno prepoloviti. Poruke pokazuju da je došlo do smanjenja broja tvrtki za koje se Milošević interesirao:

"Riješeno, častite kavom", napisala mu je, a on odgovorio "Čime god". Na to ona piše: "Ubili smo se da to riješimo, javite da je svih sedam dobilo", a on odgovara: "Ana, svaka čast. Javit ću im. Pretpostavljam da ih sutra zovete radi potpisa ugovora".

No, da su u ministarstvu znali da ovakvi dogovori nisu po zakonu pokazuje poruka koju je Ana Mandac dobila od suradnice iz Ministarstva gospodarstva koja joj je 10. prosinca napisala da upozori ministra Horvata na to.