Procurile nove fotografije kineskog lovca šeste generacije, otkrivaju zanimljive detalje

Nedavno objavljene fotografije budućeg kineskog lovca šeste generacije J-XDS, neslužbenog zvanog i J-50, otkrile su neke nove detalje i analitičarima dale materijal za nove analize

Kineski lovac J-50, o kojem je tportal već pisao, Shenyang Aircraft Corporationa (SAC) trenutno se nalazi u fazi testiranja prototipa, kao i njegov veći brat zasad neslužbeno nazvan J-36, a proizvodi ga Chengdu Aircraft Corporation. Oba aviona smatraju se letjelicama šeste generacije sa stealth sposobnostima, odnosno sa smanjenim radarskim odrazom. Kinezi poslovično skrivaju razvoj svojeg naoružanja, pa tako ni o ova dva borbena aviona budućnosti nema gotovo nikakvih službenih informacija, a na društvenim mrežama ovih dana objavljene su dosad najkvalitetnije fotografije manjeg od dva lovca šeste generacije, na Zapadu neslužbeno nazvanog J-50 (J-XDS), a fotograf ih je navodno snimio preko ograde na aerodromu na kojem se testira ovaj prototip.

Naravno, budući da Kinezi malo toga prepuštaju slučaju, kao i uzevši u obzir to da nije baš vjerojatno da se netko s fotoaparatom može neometano šetati oko neke kineske ustanove u kojoj se razvija novo naoružanje i fotografirati što želi, postoji i mogućnost da je Kina namjerno pustila da ove fotografije procure u javnost.

A photographer reportedly climbed the wall at Shenyang Aircraft Corporation (SAC) and took pictures of the tailless 6th Gen J-50 (J-XDS), featuring its 2D thrust-vectoring control (TVC) nozzles. Someone is going to jail. pic.twitter.com/guRmnMzdwM — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 25, 2025

Na osnovi prethodno objavljenih fotografija i videa, koji potječu iz prosinca prošle godine, kada je obavljen premijerni let, poznato je da je riječ o bezrepnom avionu s motorima s mogućnošću vektoriranja potiska, što je korisno za bolje manevriranje i stabilnost jer nema vertikalni stabilizator. Bezrepni avioni nisu novost, ali do sada, osim nekih prototipova koji nisu zaživjeli, nijedna svjetska ratna avijacija nije imala bezrepni lovac, već se to odnosilo samo na bombardere poput američkih B-2 Spirit i B-21 Raider. Jedan od medija koji je objavio fotografije, The War Zone, iako ostavlja mogućnost da bi one mogle biti lažne, donosi analizu s obzirom na to da se ono što se vidi na njima uvelike poklapa s dosad objavljenim fotografijama slabije kvalitete, na kojima se vidjelo manje detalja. Prvo se primjećuje, navodi se u analizi, nedostatak pitot sonde ili zračne meteorološke sonde (engl. air data boom), uređaja u obliku 'antene' ili štapa koji se obično nalazi na nosu aviona te precizno mjeri parametre poput brzine, tlaka i temperature zraka. TWZ piše da su moguća dva razloga za to: jedan je da je sonda uklonjena, a drugi da je riječ o drugom avionu kod kojeg su senzori ugrađeni u trup letjelice. To bi moglo značiti, špekulira se po društvenim mrežama, korak naprijed u testiranju aviona ili čak i početak serijske proizvodnje s obzirom na to da nije neobično da se vanjska sonda zamijeni unutarnjim senzorima kada prototip krene u serijsku proizvodnju.

Interesting news! As it seems - according to the video below - SAC's J-XDS has no longer a pitot or air data boom.https://t.co/1hWsmdJOVz pic.twitter.com/vF7AeyJIlc — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 25, 2025

U analizi se navodi da fotografije pružaju detaljan pogled s bočne strane aviona te da se i vizualno može potvrditi da on ima motore s vektorskim potiskom, nalik na one u američkom F-22 Raptoru. Riješen je i jedan od glavnih misterija: je li riječ o besposadnoj letjelici ili njome upravlja pilot u kabini, a odgovor je ovo potonje. Naime na fotografijama se jasno vidi da je u kabini jedan pilot, čime je također riješena dvojba je li avion jednosjed ili dvosjed. Nije TWZ jedini koji je analizirao fotografije. Bivši vojni pilot i vozač utrka C. W. Lemoine objavio je video na YouTubeu u kojem iznosi svoju analizu. On primjećuje da u kabini nema HUD-a (Head-up display), prozirnog zaslona koji projicira ključne informacije poput brzine leta, visine, kursa, identifikacije ciljeva i statusa oružja, a služi tome da pilot ne mora spuštati pogled na instrumente kako bi dobio te informacije. Umjesto toga, pretpostavlja da ima napredniji naglavni zaslon u kacigi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: C.W. Lemoine