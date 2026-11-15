Procurile brojke: Radiolozi koji odlaze obavili i dvostruko više pretraga od Dijane Zadravec

U međuvremenu su se pojavili podaci koji otvaraju dodatna pitanja o radu radiologa i odnosima unutar bolnice.

Kriza na radiologiji zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice ne jenjava. Nakon što je Dijana Zadravec ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, u samo dva tjedna 11 liječnika podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa.

Neki radiolozi obavili gotovo dvostruko više pretraga od Zadravec

Kako piše Matina Pavuček Šljiak za 24sata, prema podacima dobivenima od dobro upućenih izvora iz bolnice, devetero radiologa Klinike za tumore od početka 2026. godine obavilo je između približno 2700 i 4700 pretraga po liječniku.

Istodobno je Dijana Zadravec, koja radi kao neuroradiologinja, obavila oko 2500 pretraga.

Najveći broj pretraga među navedenim radiolozima Klinike za tumore iznosio je oko 4700, gotovo dvostruko više od broja koji se pripisuje Zadravec. Drugi radiolog obavio je približno 4500, treći 4400, a četvrti oko 4000 pretraga. Slijede liječnici s približno 3700, 3600, 3500, 3350 i 2700 pretraga.

Prvi natječaj poništen, na drugom izabrana Zadravec

Spor oko imenovanja počeo je nakon prvog natječaja za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Na tom je natječaju odabrana liječnica iz KB-a Dubrava, no postupak je poništen nakon žalbe Dijane Zadravec.

Na ponovljenom natječaju Zadravec je izabrana za predstojnicu odlukom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Davora Vagića od 28. listopada.

Uslijedila je reakcija dijela radiologa, koji su počeli podnositi otkaze. Prema informacijama iz bolnice, među 11 liječnika koji su zatražili prestanak radnog odnosa većinom je riječ o redovitim otkazima, a otkazni rokovi istječu u različitim terminima. Prvi bi trebao isteći 25. studenoga.