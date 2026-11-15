Godinama su stizale pritužbe na dvije zagrebačke psihijatrijske bolnice: Sada su otkriveni detalji

Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, u javnost su izašli podaci o ranijim pritužbama pacijenata na postupanje u toj ustanovi, ali i u Klinici za psihijatriju Vrapče. Od 2022. do 2026. godine zagrebačko Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata evidentiralo je ukupno 19 predmeta povezanih s dvjema bolnicama. Među njima su i ozbiljne tvrdnje o prisilnom zadržavanju, vezivanju i fizičkom zlostavljanju pacijenata

Kako piše Krešimir Antunović za Jutarnji list, jedna od najozbiljnijih pritužbi zaprimljena je još 2022. godine, četiri godine prije Periševe smrti. 'Zatočen protiv svoje volje, vezan i pretučen', stoji u opisu prijave koja se odnosila na postupanje prema pacijentu Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan. Ustanova je tada odbacila sve navode. Godinu poslije Povjerenstvo je zaprimilo i pritužbu žene koja je tražila objašnjenje okolnosti smrti supruga u Klinici za psihijatriju Vrapče. Prema navodima iz predmeta, muškarac je bio fizički sputan. Žena se žalila na otpusno pismo i postupanje bolnice, koja joj je dostavila očitovanja, uključujući dodatno obrazloženje. Međutim, iz dokumentacije koju je Povjerenstvo dostavilo novinarima nije vidljivo jesu li u tom slučaju utvrđene nepravilnosti.

Nakon Periševe smrti javila se još tri pacijenta Novi podaci pojavili su se nakon smrti Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za njegovo teško ubojstvo, a okolnosti smrti predmet su kaznene istrage. Zdravstvena inspekcija u međuvremenu je utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta. Slučaj je doveo i do promjena u upravi bolnice. Ravnateljica Majda Grah podnijela je ostavku 12. studenoga, a dan poslije za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenovana je Lidija Hrastić-Novak. Nakon što je Periševa smrt dospjela u javnost, Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba obratila su se još tri pacijenta s pritužbama na postupanje u Jankomiru. 'Ti su predmeti tek zaprimljeni i u postupku su razmatranja', odgovorili su iz Povjerenstva za Jutarnji list. Sadržaj novih prijava nije detaljno objavljen, pa zasad nije poznato na koje se konkretne postupke odnose ni hoće li biti utvrđene nepravilnosti. Pritužbe na vezivanje, prisilno zadržavanje i liječenje Prijava iz 2022., u kojoj je pacijent tvrdio da je protiv svoje volje zadržan, vezan i pretučen, nije jedina koja se odnosila na mjere prisile. Povjerenstvo je 2025. godine zaprimilo pritužbu protiv Klinike za psihijatriju Vrapče, u kojoj je podnositelj osporavao postupanje prema pacijentu iz 2018. godine i primjenu bolničkog protokola. Vrapče je te optužbe odbacilo. Tijekom 2026. zabilježena je i pritužba na prijam i zadržavanje pacijenta u Vrapču protiv njegove volje. Bolnica je i te navode osporila. Druga ovogodišnja prijava odnosila se na postupanje osoblja u jedinici za intenzivnu njegu i detoksikaciju Zavoda za liječenje ovisnosti. Ustanova je također odbacila iznesene tvrdnje. U evidenciji se nalaze i pritužbe na postavljanje psihijatrijskih dijagnoza, kvalitetu liječenja, otpusnu dokumentaciju i uvjete boravka u bolnicama. Tako je 2023. pacijent Svetog Ivana tvrdio da mu je psihijatrijska dijagnoza postavljena bez detaljnog pregleda, što je bolnica negirala. Zabilježena je i pritužba zbog nemogućnosti dobivanja medicinske dokumentacije preminule partnerice u Svetom Ivanu te prigovor zbog nedostatka grijanja u sobama Klinike Vrapče.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL