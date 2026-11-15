Vlada ima svojeg čovjeka u Jankomiru, no on tvrdi da je za smrt Periša doznao iz medija

General-bojnik Boris Zdilar, predstavnik Vlade u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, tvrdi da je za smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša prvi put doznao iz medija 9. studenoga

Zdilar je u odgovoru na novinarski upit potvrdio da je službenu dokumentaciju o slučaju dobio tek 10. studenoga, nakon izvanredne sjednice Upravnog vijeća, piše Martina Pavuček Šljivan za 24 sata. 'Saznao sam 10. studenoga 2026. godine kada sam zaprimio zapisnik izvanredne sjednice, a dan ranije iz medija. Na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća nisam mogao prisustvovati zbog službenog puta, što stoji i u zapisniku. Napominjem da je ista sazvana 45 minuta ranije', odgovorio je Zdilar.

S ministricom razgovarao tek nakon što je slučaj dospio u medije General je potvrdio da je s ministricom zdravstva Irenom Hrstić razgovarao 10. studenoga, dan nakon što je, prema vlastitim riječima, za slučaj doznao iz medija. Na pitanje je li prije službene obavijesti bolnice Ministarstvu imao bilo kakvih informacija o smrti pacijenta, odgovorio je da nije. Također je naveo da mu nije poznato zašto tadašnja ravnateljica Klinike Majda Grah nije ranije izvijestila Ministarstvo niti je li zbog toga zatraženo njezino očitovanje. Na pitanje je li nakon saznanja o zakašnjelom izvještavanju kontaktirao Ministarstvo ili Vladu i zatražio utvrđivanje odgovornosti uprave bolnice, Zdilar je uputio na prethodni odgovor te poručio da odgovornost trebaju utvrditi nadležna istražna tijela. 'Smatram da je najvažnije pustiti istražnim tijelima da utvrde odgovornost onih koji su počinili ovaj grozan čin i nadati se da se više nikada neće ponoviti ništa slično', rekao je.

Vlada ga imenovala u Upravno vijeće bolnice Zdilarova uloga u ovom slučaju posebno je važna jer je riječ o predstavniku Vlade u tijelu koje nadzire rad zdravstvene ustanove. Vlada ga je u svibnju 2025. imenovala u sedmeročlano Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Grad Zagreb kao osnivač ustanove, dva dolaze iz redova zaposlenika, a jednog imenuje država. Zdilar je liječnik, specijalist kirurgije i general-bojnik Hrvatske vojske te obnaša dužnost pomoćnika načelnika Glavnog stožera za zdravstvo. Njegovo članstvo u Upravnom vijeću znači da država, uz ovlasti Ministarstva zdravstva i zdravstvene inspekcije, ima i svojeg predstavnika u tijelu zaduženom za nadzor rada Klinike. Stoga se otvara pitanje kako je moguće da Vladin predstavnik za smrt pacijenta nije znao sve dok slučaj nije dospio u javnost, gotovo tri tjedna nakon događaja.

Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+30 Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL