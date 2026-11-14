HUBOL se oglasio zbog Zadravec i pobune u Vinogradskoj: 'Javne bolnice nisu politički plijen'

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) pružila je bezrezervnu podršku radiolozima KBC-a Sestre milosrdnice koji upozoravaju na probleme u organizaciji rada i upravljanju bolnicom. Nakon 11 otkaza i pisama podrške desetaka liječnika, HUBOL poručuje da više nije riječ o pojedinačnim sukobima, nego o ozbiljnoj krizi upravljanja koja može ugroziti dostupnost zdravstvene skrbi pacijentima
HUBOL ističe da podrška liječnicima koji traže stručne, sigurne i dostojanstvene uvjete rada istodobno znači i podršku njihovim pacijentima.
'Očuvati iskusne radiologe i stabilne stručne timove znači očuvati dostupnost pravodobne dijagnostike, intervencijskih postupaka i liječenja, osobito za najteže i najranjivije pacijente', poručili su iz udruge.
Naglašavaju da zahtjevi liječnika za boljim uvjetima rada nisu samo pitanje njihovih profesionalnih prava, nego i sigurnosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi.
Traže odgovore o poništenom natječaju
HUBOL smatra da je posebno važno rasvijetliti okolnosti poništenja prvog natječaja za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, koji je bio objavljen 31. ožujka.
Zbog toga je bolnici uputio zahtjev za pristup informacijama, tražeći odgovore o tome tko je donio odluku o poništenju natječaja, zbog čega je to učinjeno i na kojoj pravnoj osnovi. Udruga također želi doznati što je zaključilo povjerenstvo koje je ocjenjivalo kandidate te je li ravnatelj prije poništenja natječaja razmatrao njegov prijedlog.
Zatražena je i dokumentacija o vrednovanju kandidata.
'Kada 11 liječnika da otkaz, jasno je da problem nije u nekoliko pojedinaca'
HUBOL upozorava na razmjere nezadovoljstva među liječnicima KBC-a Sestre milosrdnice. Prema podacima koje navodi udruga, 11 liječnika dalo je otkaz, 16 radiologa iz Vinogradske potpisalo je pismo u kojem upozoravaju na neizdržive odnose i mogućnost novih odlazaka, a pridružilo im se i sedmero radiologa iz Traumatološke bolnice.
Podršku je izrazilo i 49 od ukupno šezdesetak liječnika drugih specijalizacija zaposlenih u Klinici za tumore.
'Kada 11 liječnika da otkaz, kada 16 radiologa iz same Vinogradske potpiše pismo kojim upozorava na neizdržive odnose i najavljuje buduće otkaze i kada se tome pridruži i sedmero radiologa iz Traumatološke i 49 od ukupno 60-ak zaposlenih liječnika drugih specijalizacija iz Klinike za tumore, jasno je da se tu ne radi o problemu nekoliko pojedinaca, nego o dubokom problemu upravljanja koji je proizvela tradicija političkog kadroviranja u bolnicama', ističe HUBOL.
Udruga upozorava da posljedice loših kadrovskih odluka ne ostaju ograničene na upravu bolnice, nego se odražavaju na gubitak povjerenja zaposlenika, odlazak stručnjaka i raspad timova. Konačnu cijenu takvih problema, poručuju, mogu platiti pacijenti kojima zdravstvena skrb postaje manje dostupna.
HUBOL traži promjenu načina imenovanja bolničkih uprava
Udruga smatra da je postojeći sustav imenovanja na rukovodeće položaje u javnom zdravstvu previše podložan političkom utjecaju. Zalaže se za profesionalniji i transparentniji postupak izbora, utemeljen na unaprijed poznatim stručnim kriterijima.
Među prijedlozima je izbor članova upravnih vijeća koji predstavljaju osnivača putem javnih natječaja, uz objavu životopisa kandidata i njihovih programa razvoja ustanove.
HUBOL predlaže i da mandat članova upravnih vijeća traje pet godina, umjesto da bude neposredno vezan uz četverogodišnje izborne cikluse. Time bi se, smatraju, smanjio politički utjecaj na upravljanje bolnicama.
Udruga traži i da se rad zdravstvenih ustanova temelji na jasno definiranim programima razvoja, uz redovito praćenje provedbe i javnu objavu rezultata. Takav bi sustav, prema njihovoj ocjeni, omogućio jasnije utvrđivanje odgovornosti i smanjio prostor za netransparentne kadrovske odluke.
Poruka Upravi KBC-a i Ministarstvu zdravstva
HUBOL očekuje da Uprava KBC-a Sestre milosrdnice i Ministarstvo zdravstva prestanu aktualnu situaciju promatrati kao niz međusobno nepovezanih sukoba i pojedinačnih otkaza. Smatra da je nužno utvrditi uzroke ozbiljnog gubitka povjerenja među liječnicima te spriječiti daljnji odlazak stručnjaka iz bolnice.
'Potrebno je utvrditi zbog čega je došlo do tako ozbiljnog gubitka povjerenja među liječnicima, spriječiti daljnje osipanje stručnih timova i vratiti stručne kriterije, transparentnost i odgovornost u središte upravljanja bolnicom', poručili su.
Na kraju su poslali i oštru poruku o načinu upravljanja javnim zdravstvenim ustanovama.
'Javne bolnice nisu politički plijen. Interesi pacijenata, stručnost zdravstvenih djelatnika i kvaliteta zdravstvene skrbi moraju imati prednost pred političkim, osobnim i karijernim interesima', zaključuje HUBOL.