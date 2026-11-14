HUBOL se oglasio zbog Zadravec i pobune u Vinogradskoj: 'Javne bolnice nisu politički plijen'

Naglašavaju da zahtjevi liječnika za boljim uvjetima rada nisu samo pitanje njihovih profesionalnih prava, nego i sigurnosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi.

'Očuvati iskusne radiologe i stabilne stručne timove znači očuvati dostupnost pravodobne dijagnostike, intervencijskih postupaka i liječenja, osobito za najteže i najranjivije pacijente', poručili su iz udruge.

HUBOL ističe da podrška liječnicima koji traže stručne, sigurne i dostojanstvene uvjete rada istodobno znači i podršku njihovim pacijentima.

Traže odgovore o poništenom natječaju

HUBOL smatra da je posebno važno rasvijetliti okolnosti poništenja prvog natječaja za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, koji je bio objavljen 31. ožujka.

Zbog toga je bolnici uputio zahtjev za pristup informacijama, tražeći odgovore o tome tko je donio odluku o poništenju natječaja, zbog čega je to učinjeno i na kojoj pravnoj osnovi. Udruga također želi doznati što je zaključilo povjerenstvo koje je ocjenjivalo kandidate te je li ravnatelj prije poništenja natječaja razmatrao njegov prijedlog.

Zatražena je i dokumentacija o vrednovanju kandidata.

'Kada 11 liječnika da otkaz, jasno je da problem nije u nekoliko pojedinaca'

HUBOL upozorava na razmjere nezadovoljstva među liječnicima KBC-a Sestre milosrdnice. Prema podacima koje navodi udruga, 11 liječnika dalo je otkaz, 16 radiologa iz Vinogradske potpisalo je pismo u kojem upozoravaju na neizdržive odnose i mogućnost novih odlazaka, a pridružilo im se i sedmero radiologa iz Traumatološke bolnice.

Podršku je izrazilo i 49 od ukupno šezdesetak liječnika drugih specijalizacija zaposlenih u Klinici za tumore.

'Kada 11 liječnika da otkaz, kada 16 radiologa iz same Vinogradske potpiše pismo kojim upozorava na neizdržive odnose i najavljuje buduće otkaze i kada se tome pridruži i sedmero radiologa iz Traumatološke i 49 od ukupno 60-ak zaposlenih liječnika drugih specijalizacija iz Klinike za tumore, jasno je da se tu ne radi o problemu nekoliko pojedinaca, nego o dubokom problemu upravljanja koji je proizvela tradicija političkog kadroviranja u bolnicama', ističe HUBOL.

Udruga upozorava da posljedice loših kadrovskih odluka ne ostaju ograničene na upravu bolnice, nego se odražavaju na gubitak povjerenja zaposlenika, odlazak stručnjaka i raspad timova. Konačnu cijenu takvih problema, poručuju, mogu platiti pacijenti kojima zdravstvena skrb postaje manje dostupna.