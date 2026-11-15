PODZEMNE BUJICE

VIDEO Dramatični prizori u Vinodolu: Voda izbija iz zemlje, poplavljene kuće i ceste

M.Šu./Hina

15.11.2026 u 21:13

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vinodolska općina
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Ekstremno velike količine oborina proteklog tjedna na području Primorsko-goranske županije izazvale su u subotu i nedjelju poplave na području Vinodolske općine, zbog izbijanja podzemnih voda s visinskih područja

Podzemne vode tijekom vikenda izbijale su najsnažnije na površinu u Bribiru, u njegovim naseljima Ugrini i Sveti Vid te u predjelu Sušik u Triblju. Bujice izbijaju iz podzemlja, poplavljuju kuće te voda preplavljuje prometnice.

Stanovnici su nastojali zaštititi kuće i dvorišta postavljanjem zečjih nasipa i iskopavajući kanale kako bi preusmjerili bujične tokove. Na terenu su cijelog vikenda bili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir koji su dostavljali crpke za najugroženije objekte. Teren su obišli i djelatnici Hrvatskih voda.

Poplavljeno je desetak kuća i poslovnih objekata.

Voda je nadirala s područja Gorskog kotara, iznad Vinodolske općine nakon nekoliko dana ekstremnih oborina.

U subotu je bilo nakratko stabilno vrijeme, no u nedjelju je kiša ponovno počela padati, a sljedećeg tjedna se očekuju ponovno velike količine kiše na ovom području.

Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
  • Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
  • Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
  • Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
  • Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
  • Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini
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Podzemne vode izbile u Vinodolskoj općini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vinodolska općina

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