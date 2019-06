Uhićen vozač kamiona koji je izazvao tragičnu nesreću kod Novske

Vozač kamiona koji je izazvao nesreću na odmorištu autoceste između Novske i Okučana u kojoj su poginule dvije 14-godišnje djevojke u 17 sati je uhićen

Pomoćnik načelnika Kutine Žarko Stojisavljević, koji rukovodi slučajem, za RTL je rekao kako je vozač u 17 sati uhićen te se nalazi u prostorijama Postaje prometne policije Kutina gdje se provodi ispitivanje.

'Naše pravo je zadržati ga 24 sata, a nakon toga ćemo predati pritvorskom nadzorniku. Tijekom očevida izvršeno je alkotestiranje, test je pokazao kako vozač nije bio pod utjecajem alkohola', rekao je Stojisavljević.

Dodao je kako je očevid završen, no u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se pokušati utvrditi razlozi ove nesreće.

Zamjenik općinske državne odvjetnice u Sisku, Mario Miletić za N1 je komentirao očevid stravične nesreće u kojoj su dvije djevojčice poginule, a dvije žene su ozlijeđene.

'Prema dosadašnjem trajanju očevida utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo na način da je vozač teretnog vozila iz neutvrđenih razloga prvo udario u teretno vozilo HAC-a, nakon čega je nastavio kretanje kroz prostor benzinske postaje i odmorišta do čega je došlo do naleta na pješake', rekao je Miletić.