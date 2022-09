Prisilna hospitalizacija Predraga Raosa uznemirila je hrvatsku javnost, u cijeloj priči mnogo je upitnika

Zdravstveno stanje književnika i prevoditelja Predraga Raosa je bolje, stabiliziralo se, ali još je vrlo ozbiljno. U splitski KBC je doveden u vrlo lošem stanju, s teškom anemijom, kojoj se još ne zna uzrok.

Prisilna hospitalizacija književnika Predraga Raosa, o kojoj je javnost obavijestila pjesnikinja Dorta Jagić, uznemirila je njegove prijatelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost, osobito nakon što je objavljena njegova izjava kako sumnja da mu se cijeli slučaj namješta i to zbog imovine, piše Večernji.hr. Više smo pokušali doznati u Hvaru, gdje Raos živi posljednjih godina i odakle su ga prisilno odveli.

'Moguće je da se netko želi dokopati njegove kuće. Predrag Raos je, bez obzira na godine i osamljenički život kojim živi, čovjek britke pameti i ako on to kaže, onda je i meni sumnjivo. Grozan je način kako su ga odveli protiv njegove volje, nosili su ga, ali moram vam reći da se stvarno nešto moralo poduzeti. On živi zatvoren u kući otkako je počela korona, ne izlazi i nikoga ne pušta unutra. Nije lipo reć, ali oko kuće mu je sve puno smeća i smrdi', ispričali su Hvarani koje za Večernji.hr. Dodaju da je on genijalac, a genijalci su često 'na svoju ruku'.