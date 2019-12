Pripremite kokice, kreće nova runda obračuna: Milanović i Grabar Kitarović udarat će se ispod pojasa, a Škorini žestoki pristaše mogli bi izazvati kaos

Nakon puno buke u drugom krugu zapravo ćemo imati 'business as usual', dakle bitku kandidata dviju velikih stranaka i sve što ide uz to. Treba samo pripremiti puno kokica i uživati, smatra komentator tportala, politički analitičar s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Višeslav Raos, upozoravajući na to da su i prije prvog kruga postojali jasni trendovi koji su ukazivali na mogućnost da će se na prvom mjestu naći Zoran Milanović

'No sada slijedi potpuno nova kampanja u kojoj će Kolinda Grabar Kitarović targetirati birače Miroslava Škore i ići s pretpostavkom da je u prednosti jer se pokazalo da je više od 50 posto birača zaokružilo kandidate desnice i desnog centra. S druge strane za Milanovića bi bilo izuzetno štetno ako bi pokušao igrati na HDZ-ovom terenu i umiliti se nekim specifičnim populacijama poput braniteljskih i sličnih, to mu se već obilo o glavu. Ne, glavna šansa za Milanovića jest pokušati izvući na biralište ljude koji danas nisu izašli', kazao je Raos za tportal.

Po njemu, sudeći prema izjavama Miroslava Škore u kojima je aludirao da bi njegov neulazak u drugi krug značio da je na djelu bila izborna krađa i prijevara, postoji jedna opasnost za hrvatski politički sustav. 'Dakle hipotetski postoji mogućnost da njegovi žestoki pristaše pokušaju nadograditi tu tezu i u sklopu priprema za parlamentarne izbore pozovu birače da u drugom krugu ponište listić, da bi zbog velikog broja nevažećih glasova mogli promovirati tezu o nelegitimnosti oboje kandidata. Ova strategija je čudna, ali nije nemoguća, pa se nadam da Miroslav Škoro neće inzistirati na tome. Koliko god razlika bila mala, ona je jasna i mjerljiva', smatra Raos, kazavši da u tom kontekstu Škorino eklatantno kršenje instituta izborne šutnje nije bilo primjereno - koliko god taj institut bio anakron - a nije mu bilo korisno na bilo kakav konkretan način.

'Dio Škorinih birača mogao bi ostati kod kuće u drugom krugu izbora zato što im je od toga da se identificiraju kao desničari u ovom trenutku važnije srušiti Kolindu Grabar Kitarović, a posredno i nanijeti štetu položaju Andreja Plenkovića u HDZ-u', dodao je ovaj analitičar. Kao posebnu opasnost za Plenkovića označio je Slavoniju, regiju u čijim je svim županijama Škoro nadjačao kandidatkinju njegove stranke. U drugom dijelu kampanje Raos ipak očekuje zaoštravanje retorike jer pretpostavlja da će i Milanović i Grabar Kitarović teško izdržati bez udaraca ispod pojasa, premda su se u prvom dijelu donekle suzdržali. 'HDZ će se fokusirati na Milanovića kao premijera i napadat će ga na toj osnovi, tražeći mu loše poteze ili izjave poput one o slučajnoj državi, dok će se u suprotnom smjeru izvlačiti njeni brojni gafovi ili čak predbacivati priče oko ugošćavanja Aleksandra Vučića i slično', predviđa Raos.