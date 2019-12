[VIDEO] Grabar-Kitarović obratila se glasačima drugih 'sukandidata' pa se obrecnula na Milanovića: Hrvatska nije slučajna, nego i te kako namjerna država!

Nakon što su obrađeni gotovo svi glasovi prvog kruga predsjedničkih izbora, u kojem je s malom prednošću pobijedio Zoran Milanović, pred svoj stožer izišla je Kolinda Grabar Kitarović, aktualna predsjednica koja je izborila drugi krug pred Miroslavom Škorom

'Čestitam svim sukandidatima na njihovim rezultatima, a posebno zahvaljujem biračima koji su mi dali povjerenje i omogućili uzlazak u drugi krug na putu do konačne pobjede. Ovo je bila bitka deset na jednu, a imala sam i jakog sukandidata na svom političkom spektru, za razliku od Milanovića, ali sada se moramo svi skupiti i idemo u pobjedu', poručila je.

'Posebno želim zahvaliti mladima, ne samo mladeži HDZ-a, već svima koji glasovali i izišli na izbore. Morate biti samosvjesni građani, ovu Hrvatsku gradimo za vas, moramo gledati budućnost. Pozivam sve od Slavonije i Dalmacije da iziđete na izbore i date glas za bolju Hrvatsku. Bit će to glas za pet godina žestoke borbe i rada za ovu našu Hrvatsku. Marljivost, rad i odlučnost, to je moj drugi mandat, svakodnevna borba za promjene u našem društvu koje je opterećeno ideološkim podjelama - dosta nam je toga', rekla je predsjednica.

'Zahvaljujem HDZ-u i vodstvu, ali i svim drugim strankama koje su me podržale. Zahvaljujem i obitelji i svome timu . Vi ste bili uz mene i u teškim i u dobrim trenucima. I kada su mi pljeskali i kada su me prozvali zbog navodnih grešaka. Nikada nisam učinila ništa što bi naštetilo Hrvatskoj niti narodu', dodala je te nastavila:

'Treba nam borba za demografsku obnovu, borba za bolje plaćena radna mjesta, za kvalitetne investicije, za školstvo, za tehnološki razvoj. Treba dati priliku pametnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Nitko nas ne može zaustaviti kad smo zajedno i sanjamo velike snove, pokazali smo to u ratu, u sportu, znanosti i drugim područjima. Zašto to ne bismo pokazali u gospodarstvu i politici? Zajedništvo! Zajedništvo znači da smo u istom timu, ono je bilo ključno u Domovinskom ratu. Jedna Hrvatska, s jednakim prilikama za sve!' uskliknula je predsjednica.

'Nije vrijeme da se podijelimo - 15 godina trebalo je da u Hrvatsku vratimo politiku zajedništva. Ne smijemo dopustiti da se ono razara u ime domoljublja i Hrvatske. Svi zajedno ne smijemo dopustiti da se vratimo na ideološke sukobe. Obrazac je isti: podijeli domoljube, pa će manjina vladati. E to neću. Zato sada, drage Hrvatice i Hrvati, ne smije biti nikakvog poigravanja Hrvatskom. Možete ne voljeti mene, ili bilo koju stranku, ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku. Nakon 15 godina lutanja pronašli smo pravi smjer. Još jedna vrlo važna stvar: moj protukandidat želi da se hrvatski predsjednik bira u Saboru. Zapitajte se zašto je uopće ušao u ovu bitku ako vjeruje da se ništa ne može napraviti. Hrvatski narod želi birati predsjednika na neposrednim izborima. Na to spremna i to ću raditi idućih pet godina.'

'Nakon Božića krećemo žestoko, Hrvatska nije slučajna država. Krvlju je stvarana i plaćena. Trebam vaš glas, Hrvatska treba krenuti putem napretka i rasta. Moja Hrvatska je Hrvatska za sve, to je jedini put i krenimo njime večeras. Činit ću sve u ime naroda. Neka vam je svima miran, sretan i blagoslovljen Božić, neka nam vječno živi naša voljena Hrvatska', zaključila je Grabar Kitarović, nakon čega su okupljeni u njenom stožeru zapjevali 'Moju domovinu'.