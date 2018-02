Primorsko-goranska skupština za ukidanje mostarine, tunelarine i dijela cestarina u županiji

Primorsko-goranska Županijska skupština jednoglasno je u četvrtak prihvatila prijedlog da se od mjerodavnih državnih tijela zatraži ukidanje mostarine na Krčkome mostu i izdvajanje tunela Učke iz sustava naplate cestarine za sve korisnike, premještanje naplatne postaje iza čvora Rupe na autocesti Rijeka - Rupa te oslobađanje stanovnika Gorskog kotara od plaćanja cestarine na goranskom dijelu autoceste Rijeka - Zagreb.

Župan Zlatko Komadina (SDP) rekao je kako smatra da bi bilo dobro otvoriti to pitanje te da prijedlozi nikada nisu savršeni i posve precizni. Misli da se sve može rješiti drugačijim režimom naplate te da je Pandorinu kutiju otvorio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sa Sv. Ilijom , tunelom koji povezuje dalmatinsko zaleđe s makarskim primorjem i za koji se tunelarina ne plaća. Komadina je istaknuo da bi bio spreman pristati na daljnju naplatu mostarine za Krk ako bi se s mjerodavnim ministrom u razgovorima postigao sporazum o izgradnji tzv. krčke plave magistrale.

To su predložili članovi Županijske skupštine iz stranke Unija Kvarnera Tatjana Smeraldo i Đanino Sučić te Klub PGS-IDS i članovi Županijske skupštine Davor Zubović (HSU), Ivo Zrilić (HSS) i nezavisni vijećnik Hrvoje Burić.

Ines Strenja Linić (Most) poduprla je predloženu inicijativu, kao i Edmond Tić (Živi zid), a Vjekoslav Rubeša (AM) predložio je odgodu jer smatra da je odluku potrebno bolje razraditi i pripremiti.

Marija Dujmović Pavan (HDZ) predložila je da se mostarina ne ukida, nego da se prikupljeni novac uloži u izgradnju planirane državne ceste, tzv. plave magistrale od Krčkog mosta preko Krka i Dobrinja do Baške. Upozorila je na veliki turistički promet na otoku Krku, koji bi mogao ugroziti budućnost te djelatnosti na otoku.

U obrazloženju prihvaćene odluke istaknuto je da je Krčki most jedini most u Hrvatskoj u sustavu naplate, ali i jedini cestovni prilaz na taj otok. Ocjenjuje se da bi se oslobađanjem od plaćanja tunela Učke osigurala kvalitetna komunikacija između Istarske i Primorsko-goranske županije, a u vezi s autocestom Rijeka - Rupa da je ona dio cestovnog čvora Rijeka, da je u funkciji obilaznice riječke aglomeracije te da se cestarina za obilazne prometnice velikih gradova u pravilu ne naplaćuje. U vezi s naplatom autoceste na području Gorskog kotara istaknuto je da je to područje demografski i gospodarski posebno izloženo te da je važno utvrditi mjere kojima će se osigurati veća dostupnost Gorskog kotara za sve građane i poduzetnike.