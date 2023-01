Prije 50 godina lukavi biznismen zauvijek je promijenio nogomet ugovorom s klubom iz Braunschweiga: Razbjesnili su sve, ali počela je era koja traje i danas

Prije pedeset godina Eintracht iz Braunschweiga, zahvaljujući predsjedniku kluba Ernstu Frickeu i biznismenu Güntheru Mastu, napravio je potez koji je označio prekretnicu u njemačkom, ali i europskom nogometu. Bio je takav da je razbjesnio tamošnji savez. Novo nogometno poglavlje moglo je krenuti, a zbog njega je i UEFA morala mijenjati svoja pravila

Godinama kasnije Mast je navodno govorio da u DFB-u uopće nisu imali pojma da je glava jelena zapravo logo njegove tvrtke. Iako se to čini malo vjerojatnim, jer logo popularnog digestiva i više je nego poznat, priča je zaživjela u medijima. No Must i Fricke tu nisu stali pa je grb s lijeve strane pomaknut u sredinu i povećan na 18 centimetara.

No stvari u nogometu nisu išle brzo kao u automobilizmu jer se u to vrijeme na dresovima moglo imati samo klupski grb. Imena sponzora na dresovima u svim većim europskim ligama nisu bila dozvoljena. Zabrana nije postojala tek u Austriji i Danskoj. Kada je DFB u ljeto 1972. godine odbacio njihovu želju za reklamom na dresu, dvojac je prešao na plan B i na skupštini kluba u siječnju 1973. godine izglasao da se klupski grb na kojem je bio lav zamijeni jelenom, simbolom Jägermeistera.

Za razliku od mnogih velikana europskog nogometa Barcelona je godinama odbijala reklamu na prsima. U skladu sa svojim motom Més que un club ( Više od kluba ) za razliku od rivala Reala iz Madrida koji je Zanussijevu stavio 1982. godine Barca to nije učinila sve do 2006.. A i tada je to bila besplatna reklama za UNICEF. Iz partnerstva UNICEF je prikupio 19 milijuna eura za djecu u potrebi. Barca je 2011. ipak pokleknula i prsa prodala za 170 milijuna eura Qatar Foundationu, a Unicef je preselio straga. Prošlog ljeta potpisala je četverogodišnji ugovor sa Spotifyem za 240 milijuna eura .

Koliko je Must točno platio za petogodišnji ugovor, do danas je ostalo obavijeno velom tajne. Različiti izvori spominju različite brojke koje se kreću od 500 do 800 tisuća maraka. No ono u čemu su svi složni to je da je, zahvaljujući natezanju, cijela priča dobila publicitet, a Jägermeister besplatnu reklamu.

Utakmica 26. kola Bundeslige završila je 1:1, a spomenimo kao fun fact da je u njoj kao trener Schalkea sudjelovao Ivica Horvat, koji je zagrebački Dinamo doveo do jedinog europskog trofeja.

Na kraju sezone Eintracht je ispao iz lige, ali je od toga ostao poznatiji podatak o potpisu prvog sponzorskog dugoročnog ugovora na dresu nekog nogometnog kluba u Njemačkoj, a često se navodi i - u Europi.