Preuzimanje N1 i Nove izazvalo alarm u Srbiji: Spominju se veze s političkim krugovima

U priopćenju NUNS naglašava da " u središtu pažnje moraju biti novinari i drugi medijski djelatnici, njih više od 1.000 zaposlenih u ANN širom regije , njihova radna i profesionalna prava, sigurnost radnih mjesta", te njihovo pravo "da budu blagovremeno i potpuno obaviješteni o promjenama koje izravno utječu na njihov rad i budućnost redakcija".

Luksemburška neovisna uprava za audiovizualne medije (ALIA) potvrdila je 18. kolovoza da transakcija još nije odobrena i da je postupak davanja mišljenja o promjeni kontrole nad ANN i dalje u tijeku.

Uz vijest o promjeni vlasništva uslijedila je smjena više direktora u tim medijima, a Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) istaknulo je "ozbiljnu zabrinutost zbog promjena u upravljanju medijima Adria News Networka (ANN)", naglašavajući da su provedene prije nego što je okončan regulatorni postupak o preuzimanju te medijske skupine.

Prema podacima srbijanske agencije za gospodarske registre (APR), 17. kolovoza su u kompanijama United Media Digital, Adria News, Dan Graf i Adria News Nova S, preko kojih posluju N1, Nova S, portal Nova.rs, novine Nova, tjednik Radar i dnevni list Danas, smijenjeni dotadašnji direktori, odnosno zakonski zastupnici i dio uprave, a na njihovo mjesto je kao zastupnik stupio glavni direktor Alpac Capitala, Pedro Vargas David.

Sindikati redakcija već su zatražili hitan sastanak s novim direktorom i pisana jamstva da neće biti zadiranja u uređivačku politiku, niti ugrožavanja profesionalnih pozicija urednika i novinara.

Istodobno, NUNS u priopćenju upozorava da je promjena provedena bez prethodnog obavještavanja zaposlenih i prije nego je regulatorno okončana transakcija, što je dodatno povećalo zabrinutost i neizvjesnost među novinarima i medijskim djelatnicima, poglavito imajući u vidu najave mogućih promjena na uredničkim pozicijama i u uređivačkoj politici.

Ne prejudicirajući odluke regulatora, NUNS ocjenjuje da promjene upravljačkih struktura prije završetka regulatornog postupka "opravdano otvaraju pitanje o tome uspostavlja li se faktička kontrola nad medijima prije nego što su nadležna tijela završila procjenu transakcije".

Zabrinutost zaposlenih, kako se navodi, dodatno je opravdana iskustvom Euronewsa, koji je Alpac Capital preuzeo 2022., a nakon preuzimanja uslijedio je plan otpuštanja i preustroja.

Također, NUNS naglašava da nisu u pitanju samo radna prava, već i uređivačka nezavisnost medija ANN-a, uključujući N1, Novu, Danas i Radar, koji imaju važnu ulogu u očuvanju profesionalnog i kritičkog novinarstva u Srbiji i regiji.

Ta novinarska udruga podsjeća da Europski akt o slobodi medija (EMFA) predviđa da se pri medijskim koncentracijama, osim tržišnog aspekta, procjenjuje i njihov utjecaj na medijski pluralizam i uređivačku nezavisnost.

Zabrinutost dobiva dodatnu dimenziju jer se Alpac Capital dovodi u vezu zbog ranijih saznanja medija u Srbiji o ljudima koji stoje iza portugalske grupacije - Pedru Vargasu Davidu i izvršnom partneru Luisu Santosu.

Oni se, navodno, dovode u vezu s osobama bliskima visokim političkim krugovima u Mađarskoj i Srbiji, povezanim s nekadašnjim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, te aktualnim srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji iskazuje otvorenu netrpeljivost prema kritičkom izvještavanju medija koje preuzima investicijski fond Alpac Capital.