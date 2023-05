Pretežno oblačna nedjelja s pljuskovima i grmljavinom

Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz njega.

Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni, a u Slavoniji jugoistočni. U Dalmaciji umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 17, a na Jadranu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.