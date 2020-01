Premijer Marković: Crna Gora bila izložena neviđenim napadima Beograda

Crnogorski premijer Duško Marković rekao je u srijedu da je Crna Gora prošla kroz 'neviđenu propagandu' nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti koju su vršili čimbenici 'unutar zemlje, ali najdrastičnije i najbrutalnije oni iz susjedne Srbije'

'Započeli su napadom na državne simbole i naše veleposlanstvo u Srbiji, bez spremnosti i namjere da se oni zaštite. Često se govori da je dva puta u Beogradu bio pokušaj paljenja crnogorske zastave. To nije bio pokušaj, nego je to bilo paljenje crnogorske zastave i to je bio jasan odnos prema državi Crnoj Gori i njenom suverenom pravu da odlučuje o unutarnjim pitanjima' , priopćio je Marković tijekom gostovanja u jutarnjem programu crnogorskog javnog servisa.