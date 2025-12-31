Osporeni rezultati izbora u Hondurasu: Dvojicu kandidata dijelilo manje od jedan posto

Nasralla je završio na drugom mjestu iza kandidata Nasryja Asfure, kojeg je podupro američki predsjednik Donald Trump i koji je proglašen pobjednikom na Badnjak, više od tri tjedna nakon izbora 30. studenoga.

Manje od jedan posto glasova razlika je koja je dijelila dva kandidata, prema CNE-u, honduraškom izbornom tijelu.

Pravni tim Salvadora Nasralle podnio je žalbu Izbornom pravosudnom sudu (TJE) u ponedjeljak, a sud je u ponedjeljak navečer zatražio dodatnu dokumentaciju prije nego što odluči hoće li prihvatiti izazov.