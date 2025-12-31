Osporeni rezultati izbora u Hondurasu: Dvojicu kandidata dijelilo manje od jedan posto

Honduraški predsjednički kandidat Salvador Nasralla službeno je osporio rezultate nedavnih predsjedničkih izbora, što je posljednji preokret u tijesno vođenoj utrci koju su obilježile odgode, tehnički problemi i optužbe za prijevare
Nasralla je završio na drugom mjestu iza kandidata Nasryja Asfure, kojeg je podupro američki predsjednik Donald Trump i koji je proglašen pobjednikom na Badnjak, više od tri tjedna nakon izbora 30. studenoga.
Manje od jedan posto glasova razlika je koja je dijelila dva kandidata, prema CNE-u, honduraškom izbornom tijelu.
Pravni tim Salvadora Nasralle podnio je žalbu Izbornom pravosudnom sudu (TJE) u ponedjeljak, a sud je u ponedjeljak navečer zatražio dodatnu dokumentaciju prije nego što odluči hoće li prihvatiti izazov.
Gdje su dokazi?
"Bilo je previše nedosljednosti u ovom izbornom procesu", rekla je Nasrallina odvjetnica Karla Romero u ponedjeljak navečer, rekavši da su u mnogim dijelovima zemlje glasovi za Asfuru "napuhani".
U prilogu žalbi, Nasrallini odvjetnici nisu predočili dokaze o prijevari. Asfurina stranka zanijekala je Nasralline optužbe o prijevari.
Nasralla, centrist koji se neuspješno natjecao za predsjednika dva puta ranije, traži sveobuhvatnu reviziju i prebrojavanje predsjedničkih listića u barem 12 od 18 izbornih jedinica u Hondurasu.
Nepovjerenje u izborni proces
TJE je postavio rok od 48 sati da CNE podnese papirologiju koja se tiče ponovnog prebrojavanja glasova. Do zahtjeva je došlo uoči povišenih političkih tenzija i javnog nepovjerenja u izborni proces.
Nasralla, koji je također osporio svoj izborni gubitak 2017. godine, odbacio je CNE-ovo proglašenje Asfurine pobjede prošli tjedan, rekavši da je izborno tijelo isključilo izborne listiće koji su trebali biti prebrojeni.
Čelnik honduraškog Kongresa iz vladajuće stranke Libre, također je odbacio rezultate. Pristaše Libre prosvjedovale su ispred sjedišta CNE-a u Tegucigalpi u ponedjeljak. Asfura bi trebao preuzeti ured 27. siječnja za mandat od 2026. do 2030. godine.