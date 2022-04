Prekretnica u građevinarstvu: Seizmički certifikati jasno će komunicirati sigurnost, pa i vrijednost zgrade

Novi ministar Ivan Paladina, za kojega je premijer više puta posljednjih dana naglasio da mu je prioritet ubrzanje obnove nakon potresa, predstavio je plan kako to namjerava i učiniti. U Dnevniku HTV-a o tome je govorio prof. Josip Atalić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo

Na pitanje imamo li dovoljno dostupne i naravno zainteresirane građevinske operative odgovorio je da se "svi toplo nadamo da imamo".

'Naša operativa je stručna i zna svoj posao. No to su jako teški zadaci. I neizvjesna je budućnost, s obzirom na sva ova događanja u svijetu. Teško je odgovoriti na to pitanje, ali svi vjerujemo radi naših građana da to mora biti tako', naglasio je.