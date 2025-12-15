Pregovori u Berlinu: Amerikanci poručili Ukrajincima da moraju pristati na povlačenje

Američki mirovni pregovarači rekli su Ukrajini na pregovorima u Berlinu da mora pristati na povlačenje svojih snaga iz istočnog Donecka kao dio bilo kakvog dogovora o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, rekao je dužnosnik upućen u to pitanje

Američki mirovni pregovarači rekli su Ukrajini na pregovorima u Berlinu da mora pristati na povlačenje svojih snaga iz istočnog Donecka kao dio bilo kakvog dogovora o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, rekao je dužnosnik upućen u to pitanje. Izvor, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti nakon što su ukrajinski i američki pregovarači zaključili drugi dan razgovora u njemačkoj prijestolnici, rekao je da je Kijev zatražio nastavak rasprava. Druga osoba upućena u razgovore rekla je da još uvijek ima velikih neslaganja glede teritorijalnog pitanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Berlinu s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, kao i s europskim čelnicima. Kijev, suočen sa snažnim Trumpovim pritiskom da učini ustupke Rusiji kako bi se okončao najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, zadržao je optimističan ton u svojim javnim istupima.

'Ukrajinsko-američki pregovori u protekla dva dana bili su konstruktivni i produktivni, a postignut je stvarni napredak', napisao je na X-u Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu nakon razgovora u ponedjeljak. 'Američki tim predvođen Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom izuzetno konstruktivno radi kako bi pomogao Ukrajini da pronađe put do trajnog mirovnog sporazuma', dodao je u objavi. Goruće teme su teritorij i članstvo Ukrajine u NATO-u Ukrajina je u nedjelju rekla da je spremna odreći se svoje ambicije pridruživanja NATO-u u zamjenu za sigurnosna jamstva Zapada. No nije odmah bilo jasno koliko su daleko otišli razgovori o tom ili drugim vitalnim pitanjima poput budućnosti ukrajinskog teritorija te mogu li razgovori u Berlinu uvjeriti Rusiju da pristane na prekid vatre.

