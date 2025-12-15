Optužnica protiv AfD-ovog zastupnika zbog ispružene desnice

Kako prenose njemački mediji, Moosdorf je navodno u lipnju ove godine tijekom jedne sjednice Bundestaga u predvorju parlamenta jednog stranačkog kolegu pozdravio tzv. Hitlerovim pozdravom, tjHitlerovog pozdrava. uzdignutom desnom rukom.

Parlamentarni odbor Bundestaga je još u listopadu uklonio imunitet Moosdorfu kako bi mogla biti provedena istraga.

Sam Moosdorf negira optužbe i tvrdi da se one temelje na iskazu jedne osobe, jedne bivše zastupnice Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).