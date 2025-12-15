FBI tvrdi da je spriječio bombaški napad na Los Angeles

"Front za oslobođenje otoka Turtle - krajnje lijeva, propalestinska, protuvladina i antikapitalistička grupa, spremala se za niz bombaških napada na više ciljeva u Kaliforniji na Novu godinu. Cilj grupe bili su i agenti, kao i vozila ICE-a", rekla je Bondi.

Četiri su osobe optužene za zavjeru i posjedovanje neregistrirane razorne naprave, prema tužbi podnesenoj američkom Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

Planom bombaškog napada predviđeno je da se na pet lokacija usmjerenih na dvije američke tvrtke točno u ponoć s prijelaza sa Stare godine na Novu godinu postave eksplozivne naprave na području Los Angelesa, stoji u izvješću.