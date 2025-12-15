udar na pet lokacija

FBI tvrdi da je spriječio bombaški napad na Los Angeles

V. B./Hina

15.12.2025 u 17:39

FBI
FBI Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Bionic
Reading

FBI je spriječio bombašku zavjeru usmjerenu na više ciljeva, uključujući imigracijske agente i vozila u Los Angelesu i okrugu Orange, objavila je u ponedjeljak državna odvjetnica Pam Bondi

"Front za oslobođenje otoka Turtle - krajnje lijeva, propalestinska, protuvladina i antikapitalistička grupa, spremala se za niz bombaških napada na više ciljeva u Kaliforniji na Novu godinu. Cilj grupe bili su i agenti, kao i vozila ICE-a", rekla je Bondi.

Četiri su osobe optužene za zavjeru i posjedovanje neregistrirane razorne naprave, prema tužbi podnesenoj američkom Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

Planom bombaškog napada predviđeno je da se na pet lokacija usmjerenih na dvije američke tvrtke točno u ponoć s prijelaza sa Stare godine na Novu godinu postave eksplozivne naprave na području Los Angelesa, stoji u izvješću.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
slijede pregovori

slijede pregovori

Vjesnik bi se mogao rušiti tek za godinu dana? Bačić: 'Bio bih najsretniji da je već uklonjen'
afera dinamo 2

afera dinamo 2

Ćorlukin otac na suđenju Mamićima: 'Nije tu bilo pregovora, mi smo prihvatili što nam je ponuđeno'
bačićevi zakoni

bačićevi zakoni

Puno se prašine diglo oko paketa 'graditeljskih' zakona. Evo što se točno mijenja od 1. siječnja

najpopularnije

Još vijesti