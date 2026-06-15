Pregovori dugi 13 godina: Dogovorena nova prava putnika u zračnom prometu. Evo što je novo

Države članice i Europski parlament postigli su u ponedjeljak u Strasbourgu dogovor o promjeni pravila u vezi s pravima putnika u zračnom prometu o čemu su pregovori vodili 13 godina
Europska unija je još od 2004. uvela pravila o zaštiti prava putnika u slučajevima uskraćenog ukrcaja, kašnjenja i otkazivanja letova.
U međuvremenu pojavile su se poteškoće u tumačenju i primjeni pravila, pa je Komisija 2013. godine predložila njihovo ažuriranje.
Snažno lobiranje aviokompanija
Zrakoplovne tvrtke su snažno lobirale i tražile reformu zakona EU-a o pravima putnika kako bi se smanjile njihove obveze, ali, čini se, da u tome nisu uspjele.
Većina pravila koja su putnicima davala pravo na naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta ostaju nepromijenjena.
Kada je let otkazan ili kasni najmanje tri sata, putnici će zadržati pravo na odštetu - uz povrat novca za otkazani let - u rasponu od 250 do 600 eura, ovisno o duljini leta. Prema novim pravilima putnici će za sve letove dulje od 3500 kilometara dobiti 300 eura za kašnjenja od tri do četiri sata, a za kašnjenja dulja od četiri sata ili za otkazivanja letova iznos se povećava na 600 eura.
Zrakoplovne tvrtke koje su snažno lobirale da se znatno produlji vrijeme kašnjenja kada bi putnici imali pravo na naknadu izgubile su bitku s Europskim parlamentom. Naime, predstavnici Europskog parlamenta su inzistirali da će pristati na povećanje pragova za naknadu samo ako se od zrakoplovnih tvrtki zahtijeva da izričito obavijeste svoje putnike kada imaju pravo na odštetu te da im ponudi polu-ispunjeni obrazac za zahtjev za naknadu štete.
To je aviokompanijama bilo neprihvatljivo jer trenutačno samo oko 38 posto putnika koji imaju pravo na naknadu to zapravo i zatraži. Stoga im nikako nije odgovarao prijedlog koji bi vjerojatno povećao udio putnika koji traže odštetu i do 80 posto.
U slučaju kašnjenja koje bi moglo biti osnova za odštetu, zrakoplovna tvrtka morat će elektronički obavijestiti putnike u roku od 96 sati nakon dolaska. Zrakoplovna tvrtka morat će putnicima pružiti informacije o njihovim pravima i jasne upute o tome kako podnijeti zahtjev za odštetu.
Zrakoplovne tvrtke morat će odmah potvrditi primitak zahtjeva, a zatim odgovoriti u roku od 14 dana isplatom odštete ili jasnim obrazloženjem odbijanja zahtjeva.
Putnici će u slučajevima kašnjenja leta imati pravo na osvježenje svaka dva sata čekanja, pravo na obrok nakon tri sata i svakih pet sati nakon toga, pristup internetu i pravo na dva besplatna telefonska poziva. U slučaju da moraju ostati preko jedne ili više noći, treba im se osigurati besplatan smješta u hotelu i besplatan prijevoz od zračne luke do smještaja i natrag.
Zrakoplovne tvrtke više neće moći odbijati putnike s povratnom kartom u slučajevima kada nisu koristili dolazni let, što je dosad bila praksa.
Zračni prijevoznici će moći izbjeći plaćanje odštete ako je kašnjenje ili otkazivanje uzrokovano događajima koji su izvan njihove kontrole, poput prirodne katastrofe, rata, vremenskih uvjeta, štrajkova u zračnim lukama.
Prema dogovorenom prijedlogu, zrakoplovne tvrtke više neće moći dodauno naplaćivati putnicima koji u avion unose male kofere, što je praksa koju su najprije uvele niskotarifne zrakoplovne tvrtke, a počele su ih slijediti i ostale.
Prema dogovoru, zrakoplovne tvrtke morat će u osnovnu cijenu avionske karte uključiti ne samo malu torbu koja stane ispod prednjeg sjedala, već i mali kofer koji ide u pretinac za prtljagu iznad sjedišta. To će vjerojatno dovesti do povećanja cijena karata, posebno niskotarifnih avio-prijevoznika. Putnicima će biti ponuđena mogućnost da odustanu od prava na unos malog kofera u zrakoplov u zamjenu za nižu cijenu karte.
Dimenzije kofera u cijeni
Aviokompanijama je ostavljeno da same odrede dimenzije i težinu malih kofera koji će biti uključeni u cijenu.
Niskotarifne aviokompanije počele su naplaćivati stvari koje su prije bile besplatne (obroke, odabir sjedala, ručnu prtljagu itd.) i na taj su način mogle ponuditi cijene koje se pojavljuju kao najjeftinije na tražilicama. Sada bi mogle izgubiti tu prednost jer bi cijene njihovih zrakoplovnih karata koje se pojavljuju na stranicama za usporedbu letova uskoro mogle biti skuplje, jer više neće biti osnovnih cijena koje od prtljage uključuju samo ruksak.
Što se tiče naplate mogućnosti biranja sjedišta, aviokompanije će morati ponuditi roditeljima ili osobama koje su pratnji djece mlađe od 14 godina, da sjede zajedno bez naplaćivanja, kao i za putnike s invaliditetom i njihovih pratitelja.
Vijeće i Parlament trebaju sada potvrditi ovaj dogovor u sljedećih šest tjedana, s mogućnošću produljenja tog roka za dodatna dva tjedna. Dvije institucije sada će odvojeno glasati o zajedničkom tekstu nakon njegove pravno-lingvističke revizije. Europski parlament planira glasati o sporazumu tijekom svoje plenarne sjednice u srpnju.
Nova pravila stupit će na snagu početkom sljedeće godine.