Pregovori dugi 13 godina: Dogovorena nova prava putnika u zračnom prometu. Evo što je novo

Države članice i Europski parlament postigli su u ponedjeljak u Strasbourgu dogovor o promjeni pravila u vezi s pravima putnika u zračnom prometu o čemu su pregovori vodili 13 godina

Europska unija je još od 2004. uvela pravila o zaštiti prava putnika u slučajevima uskraćenog ukrcaja, kašnjenja i otkazivanja letova. U međuvremenu pojavile su se poteškoće u tumačenju i primjeni pravila, pa je Komisija 2013. godine predložila njihovo ažuriranje. Snažno lobiranje aviokompanija Zrakoplovne tvrtke su snažno lobirale i tražile reformu zakona EU-a o pravima putnika kako bi se smanjile njihove obveze, ali, čini se, da u tome nisu uspjele.

Većina pravila koja su putnicima davala pravo na naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta ostaju nepromijenjena. Kada je let otkazan ili kasni najmanje tri sata, putnici će zadržati pravo na odštetu - uz povrat novca za otkazani let - u rasponu od 250 do 600 eura, ovisno o duljini leta. Prema novim pravilima putnici će za sve letove dulje od 3500 kilometara dobiti 300 eura za kašnjenja od tri do četiri sata, a za kašnjenja dulja od četiri sata ili za otkazivanja letova iznos se povećava na 600 eura. Zrakoplovne tvrtke koje su snažno lobirale da se znatno produlji vrijeme kašnjenja kada bi putnici imali pravo na naknadu izgubile su bitku s Europskim parlamentom. Naime, predstavnici Europskog parlamenta su inzistirali da će pristati na povećanje pragova za naknadu samo ako se od zrakoplovnih tvrtki zahtijeva da izričito obavijeste svoje putnike kada imaju pravo na odštetu te da im ponudi polu-ispunjeni obrazac za zahtjev za naknadu štete. To je aviokompanijama bilo neprihvatljivo jer trenutačno samo oko 38 posto putnika koji imaju pravo na naknadu to zapravo i zatraži. Stoga im nikako nije odgovarao prijedlog koji bi vjerojatno povećao udio putnika koji traže odštetu i do 80 posto.