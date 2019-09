Predsjednica stala u obranu Duhačeka citirajući Voltairea: Ja se ne slažem ni s jednom riječi koju si izgovorio, ali...

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović na Twitteru je komentirala slučaj privođenja novinara Indexa Gordana Duhačeka

Duhačeka je u ponedjeljak ujutro privela policija kako bi se osigurala njegova nazočnost na sudu zbog prijave za vrijeđanje policije. On je, naime, na Twitteru u komentaru postupanja policije prilikom intervencije prije godinu dana u Zadru napisao ACAB (all cops are bastards - svi policajci su kopilad).

'Pojašnjavamo da je razlog dovođenja navedenog 39-godišnjaka pred nadležni prekršajni sud bio isključivo zbog činjenice da više nema prijavljeno ili važeće prebivalište u Republici Hrvatskoj, niti stanuje na njenom području. To je bio jedini način da se osigura njegova nazočnost pred nadležnim sudom', izvijestila je policija u utorak priopćenjem.