Predsjednica otvorila vrata građanima i progovorila o gospodarenju otpadom

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u subotu je na Danu otvorenih vrata na temu "Za ljepšu našu - Gospodarenje otpadom"upozorila kako Hrvatska danas odvojeno prikuplja tek 28 posto otpada što nije dovoljno s obzirom da je cilj do 2020. godine dosegnuti odvajanje minimalno 50 posto korisnih sirovina iz cjelokupne mase otpada.

"Hrvatska danas odvojeno prikuplja tek 28 posto otpada. Malo je to obzirom da nam je cilj do 2020. godine dosegnuti odvajanje minimalno 50 posto korisnih sirovina iz cjelokupne mase otpada. Osim toga, Hrvatska je u 2017. proizvela ukupno 1,7 milijuna tona komunalnog otpada ili 400 kilograma po stanovniku, što je porast od dva posto u odnosu na 2016. To dovodi u pitanje dostizanje cilja propisanog Planom gospodarenja otpadom, prema kojem je potrebno do 2022. smanjiti ukupnu količinu komunalnog otpada za pet posto u odnosu na količinu iz 2015. godine", rekla je Grabar-Kitarović na Danu otvorenih vrata u Uredu predsjednice.

Grabar Kitarović: Nužno je čim prije prionuti rješavanju problema s morskim otpadom

Navela je kako bi prema smjernicama EU države članice trebale do kraja 2025. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje najmanje 55 posto komunalnog otpada, odnosno 60 posto do kraja 2030. te 65 posto do 2035. Kada je o ambalaži i ambalažnom otpadu riječ, cilj je reciklirati najmanje 65 posto ambalažnog otpada do kraja 2025., odnosno najmanje 70 posto do kraja 2030. godine.

"Te ciljeve i Hrvatska mora poštivati i ispuniti, a da bismo u tome i uspjeli, moramo i organizacijski i infrastrukturno uložiti znatne napore" poručila je Grabar-Kitarović te dodala da Hrvatsku po tom pitanju, čeka izazovno razdoblje i velik posao.

"Posebno je to bitno za naše Jadransko more, za koje volimo kazati kako je najljepše na svijetu", rekla je te upozorila da u oceanima i morima ima sve više otpada, koji ugrožava ekosustave i biološku raznolikost, a ulazi i u prehrambeni lanac i predstavlja opasnost za zdravlje ljudi.

Drži i da je za Hrvatsku, kao pomorsku državu, s izrazito razvijenim djelatnostima vezanima uz more – turizmom, ribarstvom i pomorskim prometom, nužno što prije prionuti učinkovitom rješavanju problema morskog otpada. "Stoga je iznimno važno što je razvijanje sustava primarnog odvajanja korisnih sirovina iz otpada, odnosno razvoj kružnog gospodarstva među prioritetima hrvatske Vlade. Već je primjetna intenzivna suradnja s gradovima i općinama radi osiguranja potrebne infrastrukture, od nabavke spremnika, izgradnje reciklažnih dvorišta i sortirnica na način da se općinama i gradovima osiguraju bespovratna sredstva iz europskih fondova", rekla je Grabar-Kitarović.