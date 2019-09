Pred nama je kišan vikend, u Dalmaciji moguće i nevrijeme, ali početak tjedna donosi promjenu

Promjenljivo, povremeno uz kišu. Na Jadranu će lokalno biti i pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji gdje je moguće i nevrijeme te obilnija oborina, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Najviša temperatura uglavnom od 17 do 23, a u Dalmaciji i na krajnjem istoku od 23 do 28 °C.

U subotu će najviše sunčanih razdoblja biti u istočnoj Hrvatskoj. Ali će biti i povremene kiše, češće poslijepodne u zapadnijim predjelima.

U središnjoj Hrvatskoj danju svježe, kiša će biti česta, a sunčanih razdoblja tek ponegdje, i to samo nakratko.

U gorskom području i na sjevernom Jadranu mnogobrojna upozorenja - posvuda na moguće obilniju kišu, duž obale i jače grmljavinsko nevrijeme, a još u noći podno Velebita i olujnu buru, koja će danju oslabjeti i okrenuti na jugo, na otvorenome moru i sjeverozapadnjak.

Na srednjem Jadranu ponegdje i do 27 °C. No i ovdje vrlo nestabilno i promjenljivo, povremeno uz kišu, lokalno i obilnu, a moguće su i jače nevere. Zapuhat će umjereno jugo, uz koje će more biti malo do umjereno valovito, kao i na jugu Hrvatske, gdje vjerojatnost za obilnu kišu i intenzivne pljuskove raste u drugom dijelu dana.

Nedjelja kišovita, na Jadranu i vjetrovita, a u ponedjeljak razvedravanje...