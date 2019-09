U Zagrebu danas i do 10 stupnjeva hladnije nego u Dalmaciji, jak vjetar otežava promet

U većem dijelu zemlje danas promjenljivo oblačno povremeno s kišom. Od sredine dana izraženiji pljuskovi i grmljavina te obilnija oborina mogući su u gorju i na sjeveru Dalmacije, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Hrvatski autoklub javlja da su zbog jakog vjetra na snazi zabrane prometa u Gorskom kotaru i na Jadranskoj magistrali za određene kategorije vozila

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove koji mjestimice mogu biti obilni. Vjetar umjeren, u višem gorju i jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 13 do 17 °C.

Promjenjivo pa i pretežno oblačno uz povremenu kišu. Vjetar umjeren sjeveroistočni, u višim predjelima i na sjeveru mjestimice moguće i jak. Jutro manje svježe, najniža temperatura od 14 do 17, a najviša od 20 do 23 °C.

Subota

U subotu će u Hrvatskoj biti promjenjivo s povremenom kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom osobito na Jadranu. U Dalmaciji su moguća izražena nevremena, na moru nevere. Najmanje kiše bit će na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu ujutro bura, ponegdje još jaka, a u Dalmaciji umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 19 do 24, a najviša uglavnom od 19 do 25, u Dalmaciji i do 27 °C.



U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno, povremeno uz malo kiše, izglednije u prvom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 20 °C.