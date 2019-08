Poznati psihijatar Vladimir Gruden objasnio što pokreće najteže zločine i upozorio: Ne reagiramo na nasilje zbog lijenosti!

Šesterostruko ubojstvo dogodilo se u četvrtak navečer u zagrebačkom naselju Kajzerica. Nakon dojave građana o pucnjavi u kući u Ulici Radoslava Cimermana policija je mrtve pronašla dvije muške i tri ženske osobe te desetogodišnje dijete. Preživjela je samo beba. Ubojica je nešto kasnije pri uhićenju u Brezovici počinio samoubojstvo

'Pitanje je što se to zbiva u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Nema dvojbe da je u pitanju agresija. Kaže se da je svaka agresija ujedno autoagresija. Nagon da uništavamo sve oko sebe, ali i samoga sebe, nešto je što svi u sebi imamo, ali ga, naravno, kontroliramo. Čovjek kada odraste, kada je zreo, onda se ta zrelost i manifestira tako da kontroliramo svoje osjećaje bilo da ih odgodimo, bilo da ih modificiramo u neko konstruktivno ponašanje poput rada ili vježbanja. To je zrelost', ustvrdio je Gruden.

Ali, nastavio je, ako smo rasli tako da nas nisu učili kako kontrolirati ili modificirati vlastite osjećaje, onda dolazi do ovoga do čega dolazi. Agresivni nagon, kazuje, nagon je koji moramo izbaciti iz sebe jer ako ga ne izbacimo, onda imamo neugodu koja može ići čak do toga da se stvaraju psihosomatske bolesti.

Problem je u tome, smatra Gruden, što nas nisu dovoljno učili ni roditelji ni učitelji, niti u društvu postoji neki opći princip koji objašnjava kako bi čovjek trebao osjećati užitak baš u toj modifikaciji emocija.

'Događa se da se kao glavna vrijednost stavlja pozicija ili materijalna korist, a o duhovnim vrijednostima, vrijednostima vlastite spoznaje, osjećaja vlastitog postojanja nitko ne govori, nego ljudi imaju osjećaj da je ovaj život besciljan i onda, da bi upotpunili tu besciljnost, umjesto konstruktivnim radom i razmišljanjem, lakše im je dosadu života upotpuniti senzacijama, nečim negativnim', istaknuo je Gruden.

Umjesto da investiraju u duhovne vrijednosti, važnija je pozicija te materijalno bogatstvo, smatra poznati psihijatar i ističe da je kod ljudi potrebno razviti samopoštovanje.