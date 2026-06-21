teška konjica

Brnabić napala Hrvatsku: 'Picula i dežurna ekipa stupili su na pozornicu'

V. B.

21.06.2026 u 17:06

Ana Brnabić
Ana Brnabić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić prozvala je u nedjelju Hrvatsku, odnosno našeg europarlamentarca i izvjestitelja Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonina Piculu

Na konferenciji za medije koju je sazvala zbog istrage oko upotrebe zvučnog topa na prosvjedu u Beogradu prije nešto više od godinu dana, Brnabić je ocijenila da "nitko od ozbiljnih dužnosnika Europske unije nije sudjelovao u optužbama na račun Srbije po pitanju upotrebe zvučnog topa", javljaTanjug, prenosi RTL.

Tri rezolucije

Navela je da bi odgovorni političari to morali potkrijepiti činjenicama, dok s druge strane, "Tonino Picula o tome piše čak tri rezolucije, od kojih će se o najnovijoj razmatrati na sjednici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta 24. lipnja".

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Brnabić je dodala i kako se 2025. godine, mjesec i pol dana nakon pojava navoda u upotrebi zvučnog topa, oglasio povjerenik Vijeća Europe - iako tada Europski sud za ljudska prava nije zauzeo stajalište - govoreći o navodnoj upotrebi, ali je odmah pozvao vlasti da što prije dovrše istrage kako bi se utvrdio počinitelj i osigurala odgovornost.

Osim Picule, dotaknula se i slovenskih eurozastupnika Vladimira Prebiliča i Irene Joveve te Talijana Sandra Gozija.

Naravno, onda na pozornicu stupa teška konjica. Tonino Picula, s dežurnom ekipom europarlamentaraca kao što su Joveva, Prebilič, Gozi i ostali, koji onda to sve preuzimaju na sebe i tu dolazimo do toga tko će u stvari biti najvažniji za taj 'mastan odgovor Bruxellesa'", poručila je Brnabić.

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