Stvorila se kolona na zagrebačkoj obilaznici: U prekidu promet teretnih vozila na Bregani

M.Č./Hina

25.02.2026 u 07:58

Prometna kamera HAK-a
Prometna kamera HAK-a Izvor: Screenshot / Autor: HAK
Na zagrebačkoj obilaznici (A3) kolona vozila na prilazu zoni radova između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane duga je oko dva kilometra, izvijestili su jutros iz Hrvatskog auto-kluba (HAK)

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica. Ponegdje ima i magle. Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8).

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

U prekidu je promet teretnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo zbog tehničkih problema u Srbiji na GP Batrovci.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

