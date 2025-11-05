Požar u Svetoj Nedelji pod kontrolom, ali još gori: 'Imamo nova pripaljivanja'

Jutro nakon velikog požara u Svetoj Nedelji , vatra još nije ugašena, ali je pod nadzorom. Vatrogasci ostaju na terenu sve dok požarište u tvrtki koja se bavi prodajom i montažom automobislkih guma ne bude u potpunosti sanirano. Ovo su glavni zaključci zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, Ivana Štimca koji je u razgovoru za HRT u srijedu opisao najnoviji razvoj događaja.

'Trenutno imamo, na više mjesta, ponovno pripaljivanje vatre zbog velike količine zapaljivog materijala na koji se srušila betonska konstrukcija', objasnio je Štimac.

Iako je dodao da je ovo jedna od zahtjevnijih intervencija, uvjeren je da će tijekom srijede vatra biti u potpunosti ugašena.

'Požar se jako brzo proširio, jednostavno nismo uspjeli ništa unutra spasiti. U zatvorenom prostoru gorjele su automobilske gume i vatra se širila nevjerojatnom brzinom. Prioritet nam je bio spriječiti širenje na okolne firme i objekte ispred samog skladišta, što smo i uspjeli. Šteta bi bila znatno veća da je požar prešao na druge objekte', pojasnio je vatrogasni zapovjednik.