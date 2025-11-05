zahtjevna intervencija

Požar u Svetoj Nedelji pod kontrolom, ali još gori: 'Imamo nova pripaljivanja'

Ivor Kruljac

05.11.2025 u 08:48

Požar u Svetoj Nedelji
Požar u Svetoj Nedelji Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski
Vatra se brzo proširila zbog obilja zapaljivog materijala, a kakvoća zraka je znatno bolja nego jučer, rekao je vatrogasni zapovjednik Ivan Štimac

Jutro nakon velikog požara u Svetoj Nedelji, vatra još nije ugašena, ali je pod nadzorom. Vatrogasci ostaju na terenu sve dok požarište u tvrtki koja se bavi prodajom i montažom automobislkih guma ne bude u potpunosti sanirano. Ovo su glavni zaključci zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, Ivana Štimca koji je u razgovoru za HRT u srijedu opisao najnoviji razvoj događaja.

Požar u Svetoj Nedelji Izvor: Pixsell / Autor: Željko Lukunić/Pixsell

'Trenutno imamo, na više mjesta, ponovno pripaljivanje vatre zbog velike količine zapaljivog materijala na koji se srušila betonska konstrukcija', objasnio je Štimac.

Iako je dodao da je ovo jedna od zahtjevnijih intervencija, uvjeren je da će tijekom srijede vatra biti u potpunosti ugašena.

'Požar se jako brzo proširio, jednostavno nismo uspjeli ništa unutra spasiti. U zatvorenom prostoru gorjele su automobilske gume i vatra se širila nevjerojatnom brzinom. Prioritet nam je bio spriječiti širenje na okolne firme i objekte ispred samog skladišta, što smo i uspjeli. Šteta bi bila znatno veća da je požar prešao na druge objekte', pojasnio je vatrogasni zapovjednik.

Požar u Sv. Nedelji Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kakvoća zraka za građane: 'Situacija je znatno povoljnija'

No, osim štete na mjestu požara, pojavila se i bojazan za zdravlje građana. Ipak, Štimac ističe da stanovnici okolnog područja ne moraju nostiti maske ni zatvarati prozore. U utorak je zbog požara,, podsjetimo, na snazi bilo upozorenje za građane da izbjegavaju boravak na otvorenom.

'Većina bijelog dima koji se vidi zapravo je para od vatrogasne vode koja pada na ugrijani materijal i isparava. U odnosu na jučer, situacija je danas znatno povoljnija', zaključio je Štimac o zdravstvenoj sigurnosti građana.

