Vlasnik tvrtke koju guta požar: 'Strašno! Šteta je šest, sedam milijuna eura'

"Glavno da nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta je ogromna. Moja procjena je da je oko šest, sedam milijuna eura štete. Ne znam što sada dalje. Strašno! Naravno da sam se uplašio. Cijeli život radite i nešto stvarate, a onda sve to nestane u sekundi", rekao je za Novu TV Božo Milković, vlasnik tvrtke Pneumatik.