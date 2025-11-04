TVRTKA Pneumatik

Vlasnik tvrtke koju guta požar: 'Strašno! Šteta je šest, sedam milijuna eura'

L. F.

04.11.2025 u 15:13

Božo Milković
Božo Milković Izvor: Screenshot / Autor: Nova TV
Bionic
Reading

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim. Gotovo četiri sata kasnije, vatrogasci se i dalje bore s požarom, a jedan djelatnik tvrtke je ozlijeđen

"Glavno da nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta je ogromna. Moja procjena je da je oko šest, sedam milijuna eura štete. Ne znam što sada dalje. Strašno! Naravno da sam se uplašio. Cijeli život radite i nešto stvarate, a onda sve to nestane u sekundi", rekao je za Novu TV Božo Milković, vlasnik tvrtke Pneumatik.

